«Предложение присылать побольше»: Резников заявил о превращении Украины в испытательный полигон для оружия Запада

Украина стала идеальным полигоном для мировой военной промышленности, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Он отметил, что западные союзники Киева «могут на деле увидеть, работает ли их вооружение, насколько эффективно и нуждается ли оно в модернизации». Военные эксперты отмечают, что Резников фактически расписывается в том, что за счёт людских ресурсов Украины, за счёт разрушения инфраструктуры происходят испытания западных образцов оружия. По мнению аналитиков, подобные заявления — очередная попытка убедить Запад посылать Киеву больше новых систем вооружения.

Украина стала идеальным полигоном для испытания западного оружия, заявил в интервью газете Financial Times министр обороны страны Алексей Резников. Он пояснил, что союзники Киева «могут на деле увидеть, работает ли их вооружение, насколько эффективно и нуждается ли оно в модернизации».

«Для мировой военной промышленности лучшего полигона не придумаешь», — сказал Резников.

По его словам, за этим процессом внимательно следят все заинтересованные стороны, включая Индию и Китай, а также государства, которые покупают оружие у РФ.

При этом FT отмечает, что некоторые виды вооружения, поставляемые киевскому режиму, оказались не так эффективны, как предполагалось, или же российские военные адаптировались и научились им противодействовать.

Так, пишет газета, корректируемые по GPS артиллерийские снаряды и ракеты для комплексов MLRS имеют высокую точность, «однако, по словам Резникова, мощные российские радиоэлектронные системы всё же способны их глушить».

Кроме того, из-за решений, применяемых российскими военными, использование некоторых оружейных систем зачастую становится экономически невыгодным, указывает издание со ссылкой на одного из немецких оборонных подрядчиков.

«Это уже вопрос экономики: (русские. — RT) посылают беспилотник за €25 тыс., а вы запускаете ракету ПВО за €500 тыс. — это становится несостоятельным с экономической точки зрения, особенно когда запасы ограниченны», — приводит газета слова источника.

Эволюция поставок

Напомним, что США, Великобритания, Германия и другие страны НАТО и ЕС с начала 2022 года направляли Киеву огромные объёмы вооружения, боеприпасов и военной техники. На данном этапе суммы, на которые Украине было поставлено оружие с Запада, исчисляются десятками миллиардов долларов.

Незадолго до начала спецоперации и на её первых этапах ВСУ получили западные переносные противотанковые системы Javelin, NLAW, Panzerfaust 3 и барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost и Switchblade для борьбы с российскими танками и бронетехникой.

Поставки западного вооружения на Украину

AFP

© Sergei SUPINSKY

Также украинские военные получали в больших количествах ПЗРК Stinger и Starstreak. Стоит отметить, что США отправили на Украину такое количество систем Javelin и Stinger, что американские СМИ неоднократно предупреждали об истощении запасов этих видов оружия на складах в США, а также о невозможности восполнить их в ближайшие годы.

При этом страны Запада неоднократно заявляли, что не будут передавать Киеву тот или иной тип вооружения якобы во избежание эскалации, однако впоследствии соглашались на его поставки.

Первоначально такая ситуация сложилась с реактивными системами залпового огня HIMARS и MLRS. В частности, президент США Джо Байден сперва утверждал, что Вашингтон не будет поставлять их Киеву, однако затем изменил своё решение после получения заверений от украинской стороны в том, что РСЗО не будут использоваться для нанесения ударов по территории России.

Впоследствии Украина начала требовать от стран Запада основные боевые танки. Главным адресатом этих требований стал Берлин, у которого Киев запрашивал Leopard 2. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отказывался передать их украинской стороне из-за опасений в эскалации конфликта РФ с Западом. Однако Шольц изменил свою позицию после того, как Байден заявил, что США передадут украинцам танки M1 Abrams.

В начале 2023 года, вскоре после смены позиции США, Германии и других стран по тяжёлой бронетехнике, в западных СМИ появилась информация об обсуждении потенциальных поставок Киеву дальнобойных ракет и самолётов.

Весной Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, а в США сообщили, что не будут возражать против передачи Киеву другими странами истребителей F-16 и обучения украинских лётчиков полётам на них.

Киев получает от Запада стрелковое оружие, бронеавтомобили, боеприпасы, взрывчатку, артиллерийские системы, множество других видов вооружения и военного оборудования. При этом власти Украины продолжают настаивать на передаче ещё большего количества вооружения, а также более современных систем.

«Чуда не случилось»

Своим заявлением глава Минобороны Украины признаётся, что его страна — не более чем полигон для различных интересов стран коллективного Запада, отметил в разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Он фактически расписывается в том, что за счёт людских ресурсов Украины, за счёт разрушения инфраструктуры происходят испытания западных образцов оружия, которые показывают себя не так эффективно, как это выглядит в рекламных роликах и буклетах. Это заявление демонстрирует ущербность киевской власти, которая фактически открыто выступает в роли подносчиков боеприпасов для Североатлантического альянса», — сказал эксперт.

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Он добавил, что сегодня все ведущие акторы в мире наблюдают за ходом спецоперации, каким образом в её рамках применяется западное и российское оружие. И они видят, что натовская техника успешно поражается ВС РФ и пока не принесла ВСУ значимых успехов на поле боя, констатировал эксперт.

«Западное оружие не панацея. Украину оно пока не спасает. В Киеве и западных столицах возлагались надежды на поставки ПЗРК и ПТРК в огромном количестве в начале спецоперации. Однако чуда не случилось. Потом были поставки РСЗО HIMARS. Сейчас идут поставки танков, бронетехники, артиллерийских систем — чуда не случилось», — напомнил Коротченко.

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По его словам, Запад питал огромные надежды на нынешнее контрнаступление, рассчитывая, что усиленные западными танками ВСУ прорвут фронт и разовьют дальнейшее наступление.

«Мы видим, что это контрнаступление идёт уже месяц, а бои ведутся в той же конфигурации, движения вперёд украинских сил нет. Оказалось, что те же западные танки, на которые возлагались большие надежды, подрываются на минах и поражаются боеприпасами точно так же, как и все остальные. Преимущество в плане ночной оптики и тепловизоров Киев реализовать не может. Поэтому Украина даже за счёт возможностей западного оружия не получила того преимущества, которое дало бы ей решающий военный перевес, а тем более позволило бы прорвать фронт и выдвинуться вперёд», — рассказал Коротченко.

В свою очередь, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с RT заметил, что заявление Алексея Резникова о полигоне для западного оружия звучит странно, как будто он гордится таким положением Украины.

«Фактически он прав, но создаётся впечатление, что он этим гордится: когда в его стране идут интенсивные боевые действия и внешние игроки предоставляют оружие, чтобы испытать его», — отметил эксперт.

Таким образом Резников завлекает страны Запада и производителей вооружения и предлагает им присылать Киеву ещё вооружения и военной техники, считает Прохватилов.

«Он говорит: «Мы испытаем ваше вооружение и технику в самых тяжёлых условиях, и вы узнаете, чего она стоит». Это именно предложение присылать им побольше оружия», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, западное оружие работает в соответствии со своими характеристиками, однако оно создавалось задолго до нынешнего конфликта, имеющего свои особенности и очень высокую интенсивность, и в ходе боестолкновений вскрываются недостатки этой техники, а российские военные находят способы противодействия западным системам вооружения.

«Например, у поставленных Киеву французских колёсных танков AMX-10 RC недостаточно сильная броня. Ракеты РСЗО HIMARS мы научились перехватывать. Есть данные по перехватам британских ракет Storm Shadow. Когда на поле боя появляется новый вид вооружения, вскоре против него появляются средства перехвата и защиты», — заключил политолог.