«Смысла нет»: на саммите НАТО не будут принимать решение по вступлению Украины в блок

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что на предстоящем июльском саммите альянса не будут приниматься решения о конкретном графике вступления Украины в блок. Вместо этого участники альянса обсудят новые шаги по сближению с Киевом. По мнению экспертов, Украина может не рассчитывать на интеграцию в альянс. НАТО не выгодно включать её в число равноправных членов — украинские политики уже позволили превратить страну в таран против России и предоставили в распоряжение альянса все ресурсы, включая человеческие. Эксперты не исключают, что в Киеве догадываются о реальном положении дел, однако украинские политики сами отрезали пути отступления, закрепив стремление в НАТО на конституционном уровне.

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле альянс не будет принимать решений по конкретному графику вступления Украины в военный блок, речь будет идти о шагах по сближению сторон. Об этом заявил 20 июня в комментарии радиостанции RFI заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«В Вильнюсе мы сделаем важный шаг к сближению с Украиной, но без принятия решения о точном графике их (Украины. — RT) присоединения. Сегодня нет условий для принятия решения по чёткому графику», — заявил чиновник.

Он пояснил, что шагом к сближению станет создание нового органа — совета Украина — НАТО. Одновременно страны — участницы альянса планируют принять план содействия преобразованию ВСУ в «эффективные вооружённые силы натовского формата», рассчитанный на много лет.

Напомним, саммит Североатлантического альянса состоится в столице Литвы 11—12 июля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины принял приглашение на мероприятие.

Со своей стороны, украинский лидер заявил, что ни украинцы, ни европейцы «не поймут» руководство НАТО, если оно не озвучит в июле «заслуженное политическое приглашение Украины в альянс». Об этом Зеленский сказал в своём видеообращении, опубликованном в Telegram.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ

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«Реорганизация армии осложнена»

Напомним, начало отношениям между Украиной и Североатлантическим альянсом было положено в 1991 году, когда Киев вступил в Совет евро-атлантического партнёрства (СЕАП) — структуру, способствующую диалогу между странами НАТО и бывшими членами Варшавского блока. Три года спустя Украина присоединилась к программе «Партнёрство ради мира» (ПРМ), подразумевающей практическое сотрудничество с альянсом. Впоследствии Украина и НАТО заключили Хартию об особом партнёрстве, была создана Комиссия НАТО — Украина (КНУ).

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Решение о возможности принятия Украины в состав альянса было принято странами — участницами НАТО на саммите в 2008 году. Хотя с этого момента в НАТО вступило несколько стран — Хорватия, Черногория, Албания, Северная Македония, а в 2023 году также Финляндия, Украина до сих пор остаётся за порогом НАТО. Единственной крупной институциональной подвижкой, которой удалось добиться Киеву, стало наделение в 2020 году Украины статусом участника партнёрства расширенных возможностей НАТО. Также страна сотрудничает с альянсом в рамках ряда различных программ.

Однако о предоставлении Украине конкретной дорожной карты для интеграции в альянс речи пока не идёт — Киев так и не получил план действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ). Несмотря на это, власти Украины постарались заблокировать для страны возможность отказаться от курса в НАТО — в 2019 году эта цель была закреплена в стране на конституционном уровне.

По мнению политолога Александра Асафова, НАТО будет и далее поддерживать стремление Киева к интеграции с альянсом, задействуя для этого политику небольших уступок.

«Руководство НАТО постарается поддерживать в украинских политиках мечту о вступлении в альянс — сейчас это действительно заветная мечта Киева, закреплённая во всех официальных документах. А для НАТО это прекрасная возможность тратить украинские ресурсы, в том числе человеческие, в своих целях», — отметил эксперт в комментарии RT.

Поставки натовского вооружения на Украину

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Чтобы поддержать мотивацию Киева, на предстоящем саммите будет создан совет Украина — НАТО. Этот шаг имеет в основном политическое, а не практическое значение, поскольку структура носит исключительно консультативный характер и о каких-либо военно-политических гарантиях со стороны Североатлантического альянса речи не идёт. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов. При этом для немедленного вступления Украины в альянс, как того хотели бы украинские власти, есть и объективные препятствия, считает эксперт.

«С одной стороны, ВС Украины сейчас являются одними из самых боеспособных в Европе. С другой — словосочетание «перейти на стандарты НАТО» для Украины не является пустым звуком. Да, наиболее боеспособные части ВСУ вооружены натовской техникой и организованы по натовскому образцу, но их немного в составе украинской армии. А в массе ВСУ организованы ещё по советским образцам. И конечно, в условиях ведения боевых действий какая-либо масштабная реорганизация армии осложнена», — пояснил эксперт.

Напомним, в сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия уже доказала «взаимосовместимость со стандартами альянса». Украинский президент сообщил тогда, что подаёт заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.

«Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к альянсу без плана действий по членству», — говорилось в заявлении Зеленского.

Впрочем, все призывы и аргументы Киева оставляют равнодушными западных политиков. Как заявил журналистам 17 июня 2023 года глава Белого дома Джо Байден, «послаблений» для Украины на пути в НАТО не будет.

«Они (украинцы. — RT) должны соответствовать тем же стандартам, (что и другие страны. — RT)», — подчеркнул американский лидер.

Днём ранее с похожим заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«На саммите в Вильнюсе мы будем обсуждать не приглашение (Украины в альянс. — RT), а то, как мы можем сблизить Украину и НАТО. Я уверен, что мы найдём хорошее решение и достигнем консенсуса», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Ukrainian Presidential Press Office

«Процесс осознания реальности»

По мнению Александра Асафова, под «хорошим решением» в данном случае подразумевается не только создание совета Украина — НАТО, но и увеличение поставок американского вооружения украинской стороне — в том числе на возмездной основе. Во многом это подразумевается под многолетним планом преобразований, о котором заявил Мирча Джоанэ.

«НАТО будет придумывать все возможные «форматы сближения» ради одной простой цели — не брать Украину в альянс», — считает эксперт.

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Похожего мнения придерживается и Евгений Семибратов. По его словам, даже завершение конфликта с Россией не откроет Украине путь в НАТО — ни один из возможных сценариев этого не подразумевает.

«Завершение конфронтации на условиях России — с признанием Киевом всех территориальных изменений — возможно в случае военного поражения Украины. И такая разгромленная и ослабленная страна вряд ли будет нужна НАТО в качестве участницы, которую уже нельзя будет использовать в качестве «тарана» против России. Другой сценарий — заморозка конфликта, но в этом случае Украина тоже не сможет стать участницей альянса — из-за наличия неразрешённых территориальных споров», — пояснил эксперт.

При этом громкие выступления украинского руководства, в первую очередь Зеленского, не производят никакого впечатления на западные элиты, считает Семибратов.

«Учитывая, что Украина выполняет все поставленные Североатлантическим альянсом задачи, смысла принимать эту страну в состав организации нет. Достаточно только поддерживать иллюзию такой возможности, чтобы сохранять лояльность местных элит», — добавил эксперт.

Украинские солдаты

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По мнению политолога, украинские политики начинают понимать реальное положение дел и тот факт, что Украина вряд ли когда-либо станет членом НАТО. Однако отступить они уже не могут и не хотят — вся политика Киева после 2014 года базируется на идее интеграции в Североатлантический альянс.

«Процесс осознания реальности в украинском обществе идёт тяжело, долго. Возможно, в будущем это станет причиной крупных внутриполитических перемен и протестов, но пока об этом говорить рано», — подытожил эксперт.