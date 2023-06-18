«Курс на максимальную эскалацию»: страны НАТО разрабатывают новые планы коллективной обороны

Государства НАТО ведут работу над созданием новых региональных планов оборонительных действий. По данным СМИ, речь в первую очередь идёт о противодействии России. Сообщается, что Турция и Испания заблокировали эти инициативы. Как считают эксперты, раскручивая тему «российской угрозы» и создавая планы противостояния РФ, НАТО выступает «механизмом продавливания» коммерческих интересов США в сфере ВПК.

Страны НАТО разрабатывают новые региональные планы обороны. Об этом сообщил генсек блока Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Сегодня министры рассмотрели наши новые региональные планы. Впервые со времён холодной войны мы всецело связываем планирование нашей коллективной обороны с планированием наших сил, возможностей, управления и контроля, а также расширенной программы учений наших войск. В результате у НАТО будет более 300 тыс. военнослужащих в высокой степени готовности, подкреплённых существенными воздушными и морскими возможностями для защиты каждого дюйма территории альянса от любой угрозы», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 мая, по итогам совещания Военного комитета (высшего военного органа НАТО) пресс-служба альянса выпустила заявление, в котором в качестве первоочередной угрозы блоку назвала Россию.

Как сообщает Reuters, в региональных планах Североатлантического блока описаны сценарии действий альянса в случае полномасштабного столкновения России и НАТО.

«Так называемые региональные планы — это тысячи страниц секретных военных планов, в которых изложено, как альянс будет реагировать в случае нападения России... Сейчас, когда на Украине, у самых границ НАТО, бушует самая кровопролитная война в Европе с 1945 года, альянс предупреждает, что ему необходимо подготовить все планы задолго до начала возможного конфликта с таким сопоставимым по силе противником, как Москва», — отмечают журналисты.

Во время нынешней пресс-конференции Столтенберг рассказал и о том, что на заседании министров обороны стран альянса стороны обсудили необходимость наращивания производства вооружений.

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«Министры рассмотрели план действий НАТО по оборонному производству с конкретными мерами по агрегированию спроса, увеличению мощностей и повышению оперативной совместимости и взаимозаменяемости. В данный момент закупается целый спектр оснащения, включая 155-мм боеприпасы на сумму $1 млрд. Сегодня министры договорились существенно повысить целевые показатели в области потенциала для боеприпасов, имеющих решающее значение для боевых действий, а также значительно активизировать работу по (соответствию. — RT) стандартам для расширения ассортимента взаимозаменяемых боеприпасов», — заявил генсек альянса, добавив, что это «важный урок», извлечённый из украинского конфликта.

Кроме того, по словам Столтенберга, для организации многонациональных закупок у блока есть «замечательный инструмент» — Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA).

Однако, как сообщают западные СМИ, региональные планы действий НАТО заблокировала Турция. То же самое сделала Испания, но относительно плана действий альянса по расширению военного производства, поскольку мнение испанских оружейных компаний натовским руководством было проигнорировано. Их вообще не пригласили на встречу министров обороны альянса с ведущими компаниями ВПК НАТО в Брюсселе 15 июня, где обсуждались параметры наращивания производства в условиях нехватки боеприпасов. Зато, по словам журналистов, в список участников встречи вошли в первую очередь американские фирмы Raytheon Technologies и Lockheed Martin, производящие ПТУР Javelin, РСЗО HIMARS, комплексы ПВО Patriot.

Флаг России и НАТО

Legion-Media

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«Требуют новой модели сил НАТО»

Напомним, в майском пресс-релизе НАТО говорится, что региональные планы, которые разрабатывают органы военного управления блока, относятся к конкретным географическим районам, и эти планы направлены прежде всего на защиту «от двух угроз, определённых в Стратегической концепции НАТО и Военной стратегии НАТО: России и террористических групп».

«Региональные планы требуют новой модели сил НАТО для обеспечения большего количества сил повышенной готовности по всему Североатлантическому союзу, а также новой структуры сил для определения количества и типов техники и организаций, необходимых для проведения операций НАТО», — говорится в сообщении.

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В документе также приводятся слова генсека Столтенберга, который заявил, что поддержка новых региональных планов обороны — это один из основных приоритетов июльского саммита в Вильнюсе, «направленных на дальнейшее укрепление осуществляемых НАТО сдерживания и обороны».

«Мы движемся в правильном направлении, но не так быстро, как того требует опасный мир, в котором мы живём», — подчеркнул Столтенберг.

Как отмечает пресс-служба НАТО, после начала СВО на Украине Североатлантический альянс ввёл в действие все свои планы обороны, а также укрепил «передовые оборонительные рубежи».

«Эти действия снижают риск просчётов и эскалации. Они дают предельно ясно понять, что мы будем защищать каждую пядь территории НАТО», — приводит пресс-служба альянса слова главы Североатлантического блока.

Позднее, 14 июня, генсек НАТО заявил, что согласование нового плана действий в области оборонного производства, который направлен на «быстрое устранение нехватки» запасов, ожидается на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

«Отодвигают всех своих конкурентов»

Как сказал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, новые региональные планы Североатлантического альянса свидетельствуют о курсе на максимальную эскалацию.

«Понимая, что ситуация на Украине накаляется самим же альянсом, в том числе за счёт поставок оружия, в НАТО продолжат развивать нарратив о том, что Россия — это соперник и враг», — сказал эксперт.

Семибратов считает, что не все члены Североатлантического блока готовы идти на любые компромиссы ради антироссийских планов альянса.

Саммит НАТО

© AP Photo/Paul White

«Соединённые Штаты пытаются зарабатывать на эскалации, активно продавливая идею, чтобы страны блока переходили на американские стандарты вооружений, нанося ущерб своим промышленным производственным комплексам. И российская угроза тут используется в качестве повода, чтобы реализовать такую стратегию, когда все основные оборонные заказы получают компании США. Сейчас, по сути, уже идёт распил оборонного бюджета альянса в пользу Соединённых Штатов», — сказал аналитик.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, речь идёт о монополизации со стороны США в сфере производства вооружений.

«Фактически американцы беспардонно, грубо и нагло отодвигают всех своих конкурентов в рамках блока, вынуждая государства альянса покупать их оружие, используя НАТО в качестве эффективного механизма продавливания своих коммерческих интересов», — отметил эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем, как подчеркнул Шаповалов, «ни о каком единстве внутри НАТО речи не идёт».

«Внутри блока существует очень много противоречий, конфликтов, разных точек зрения по целому ряду вопросов. Разброд и шатания видны невооружённым взглядом, что натовскому руководству далеко не всегда удаётся прикрыть», — заключил аналитик.