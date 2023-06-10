Атлантическая декларация: Вашингтон и Лондон пригрозили введением санкций против компаний и физлиц за содействие России

США и Великобритания договорились совместно выявлять физических лиц и компании, которые помогают российским вооружённым силам, сообщается в совместной декларации двух стран. Вашингтон и Лондон намерены сообща решать вопросы, касающиеся обхода ограничительных мер, и планируют вводить рестрикции в отношении тех, кто содействует России. Речь идёт о субъектах в РФ, Белоруссии и третьих странах. Эксперты расценивают американо-британскую инициативу как очередную попытку оказать психологическое давление на Москву и ряд сотрудничающих с ней государств. При этом аналитики полагают, что возможности Запада для реализации подобных планов весьма ограниченны.

Соединённые Штаты и Великобритания намерены совместно выявлять физлиц и компании, которые способствуют деятельности ВС России, говорится в двусторонней «Атлантической декларации», опубликованной на сайте Белого дома на фоне встречи американского президента Джо Байдена и британского премьер-министра Риши Сунака в Вашингтоне.

«Мы продолжим координировать нашу работу по борьбе с уклонением от санкций и намерены совместно бороться с теми, кто способствует незаконному российскому вторжению на Украину в России, Белоруссии и третьих странах, включая тех, кто помогает РФ приобретать товары и технологии, позволяющие поддерживать российскую агрессию», — говорится в документе.

Стороны также планируют укрепить партнёрство в области «определения стратегии и целей санкций, их разработки, реализации и применения».

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«Мы намерены расширить наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными, имеющими отношение к применению финансовых санкций, от наших финансовых учреждений и представителей бизнеса в том числе для выявления компаний и физических лиц, оказывающих финансовую поддержку российской военной машине или способствующих осуществлению транзакций в её пользу», — уточняется в документе.

Там также утверждается, что Вашингтон и Лондон продолжат совместную работу с целью подчеркнуть, что продовольственные поставки не являются целью западных санкций.

«США внедрили эти исключения (для гуманитарной деятельности. — RT) в свои автономные санкционные программы, а Великобритания при необходимости продолжит эту работу в своих автономных санкционных программах», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что США и ранее пытались оказывать давление на другие страны, которые, по мнению Вашингтона, каким-то образом помогают России. Так, в апреле, выступая в рамках круглого стола в Астане, помощник министра финансов Соединённых Штатов Элизабет Розенберг допустила введение ограничительных мер в отношении Казахстана за «помощь» РФ в уклонении от рестрикций Запада. Она предупредила казахстанские власти о растущих рисках, в том числе для местных компаний и банков, а также «последствиях, которые могут возникнуть» за оказание России такой поддержки.

В мае руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге пригрозил Грузии санкциями из-за возобновления прямого авиасообщения с РФ. По его словам, США обеспокоены таким шагом со стороны грузинских властей. Как отметил Миллер, сейчас «не время наращивать взаимодействие с Россией». После этого вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил журналистам, что в Тбилиси не готовы отказаться от прямых авиарейсов с РФ.

Штаб-квартира Госдепа США

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Европейские меры

Напомним, что, помимо США и Великобритании, дискуссии о возможных санкциях против третьих стран за помощь России в обходе западных рестрикций идут и в ЕС.

Как сообщила в конце апреля газета Politico со ссылкой на трёх неназванных дипломатов Евросоюза, в Брюсселе разрабатываются планы по введению «экономических штрафных ограничений» в отношении таких «недобросовестных стран и бизнеса». Причём эти меры планируется включить в 11-й санкционный пакет ЕС против России, который уже долгое время обсуждается в Евросоюзе, но пока так и не был принят.

«Подобный механизм... станет первым шагом к практике так называемых вторичных, или экстерриториальных, санкций, которая уже используется Соединёнными Штатами», — отмечали авторы Politico.

В газете объяснили такие планы Брюсселя нарастанием раздражения в ЕС из-за того, что компании третьих стран обходят антироссийские санкции, а руководству Евросоюза «недостаёт рычагов воздействия», чтобы убедить их следовать западному курсу. Речь, в частности, идёт о Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, где, как утверждала Politico, «посредники стремятся нажиться на перепродаже в Россию недоступных товаров». Впрочем, в ЕС опасаются, что санкционный подход подтолкнёт эти государства «в руки Индии, Китая или России», поэтому осознают необходимость «найти баланс между жёстким противодействием нечестной торговле и поддержанием экономических связей». При этом в ЕС пока нет полной ясности, как будет действовать этот механизм: например, неизвестно, станут ли вводиться санкции против целых государств или же против отдельных лиц или организаций, которые работают в определённых странах, констатировали журналисты.

В мае немецкое агентство DPA сообщило о предложении Еврокомиссии дать ЕС возможность ограничивать экспорт в третьи страны, чтобы воспрепятствовать обходу антироссийских санкций. План заключается в том, чтобы сначала создать такую правовую возможность для «устрашения», а если этого будет недостаточно, остановить «определённые поставки» товаров, в частности, двойного назначения, например приборы ночного видения, которые используют как в военных, так и в гражданских целях. По данным агентства, в Брюсселе полагают, что обход санкций против России осуществляется через Казахстан, Армению и Объединённые Арабские Эмираты.

Спустя несколько дней, во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что 11-й пакет антироссийских рестрикций будет включать меры по «прекращению обхода санкций».

Еврокомиссия

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«Невозможно исключить Россию из мировой экономики»

Как отмечают эксперты, идущие в Брюсселе обсуждения, а также договорённости Вашингтона и Лондона по возможным ограничениям в отношении третьих стран за «помощь» России в обходе рестрикций свидетельствуют о неэффективности санкционной политики Запада.

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«Сколько бы США и их сателлиты ни вводили новые ограничения, они не сломили российскую экономику. Более того, уровень инфляции в РФ ниже, чем на Западе. По итогам 2023 года ожидается рост ВВП России. В таких условиях США и их ближайший партнёр Великобритания хотят, помимо уже действующих противозаконных санкций в отношении РФ, применить ещё и рестрикции против третьих стран. Об этом же говорят и в Европе. Но такой подход ещё больше демонстрирует степень неприкрытого диктата и пренебрежения нормами международного права со стороны Запада», — подчеркнул заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Малек Дудаков считает, что к этим антироссийским договорённостям Вашингтон и Лондон пришли из-за своего бессилия ввиду истощения санкционных механизмов.

«В связи с тем, что России удаётся перенаправлять свои поставки и минимизировать последствия западных санкций, сейчас речь идёт уже о том, чтобы закручивать гайки в отношении других стран, которые помогают РФ. Помимо государств постсоветского пространства, это также Китай, Индия, Турция и другие страны. За счёт новых ограничений Вашингтон и Лондон хотят перекрыть поставки технологий в Россию по программам параллельного импорта», — пояснил Дудаков.

Кроме того, по словам Шаповалова, инициатива Вашингтона и Лондона говорит о несостоятельности Запада в части контроля за своей «санкционной машиной».

«Такие рестрикции большинство государств мира считают неправомерными. На Западе никак не могут понять, что невозможно исключить из глобальной экономики такую страну, как Россия, от которой очень многое зависит в мире, поэтому предпринимают новые попытки», — констатировал эксперт.

По его словам, инициатива США и Великобритании нацелена в первую очередь на то, чтобы психологически надавить на Россию и физлица, компании в третьих странах, которые её поддерживают.

«Однако эти натужные попытки кого-то напугать уже малоэффективны. И об этом прежде всего свидетельствует развитие внешнеэкономических связей России с другими странами», — подчеркнул Шаповалов.

Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена

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К тому же он уверен, что ни Вашингтон, ни Лондон не смогут полностью отслеживать достаточно сложные логистические цепочки в других странах.

«У США и Великобритании немного реальных механизмов для этого. Вашингтон и Лондон неспособны остановить усиление экономических связей и контактов России с другими государствами. Более того, ни для кого не секрет, что ряд западных компаний продолжают активно сотрудничать с Россией, проигнорировав санкции собственных правительств, используя обходные пути», — считает Шаповалов.

Схожего мнения придерживается Малек Дудаков. По его словам, у США и Великобритании ограничены возможности для реализации таких планов.