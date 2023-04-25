Помощник министра финансов США Розенберг пригрозила Казахстану санкциями за помощь России

Короткая ссылка
Помощник министра финансов Соединённых Штатов Элизабет Розенберг пригрозила Казахстану санкциями за помощь России в уклонении от ограничений, введённых западными государствами.
Помощник министра финансов США Розенберг пригрозила Казахстану санкциями за помощь России
  • AP
  • © Mariam Zuhaib

Об этом она сказала, выступая в рамках круглого стола в Астане. Её слова приводит РИА Новости.

Розенберг заявила о растущих рисках для Казахстана, в том числе его компаний и банков. 

По её словам, Вашингтон находится в контакте  с представителями правительства Казахстана и бизнеса для того, чтобы «ясно обозначить существующие риски» и «последствия, которые могут возникнуть» за оказание России помощи в уклонении от санкций и мер экспортного контроля

Ранее сообщалось, что представители американского Минфина обсудят со странами Европы, Казахстаном и Киргизией соблюдение антироссийских санкций, включая пресечение путей их обхода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить