Помощник министра финансов США Розенберг пригрозила Казахстану санкциями за помощь России

Помощник министра финансов Соединённых Штатов Элизабет Розенберг пригрозила Казахстану санкциями за помощь России в уклонении от ограничений, введённых западными государствами.

Об этом она сказала, выступая в рамках круглого стола в Астане. Её слова приводит РИА Новости.

Розенберг заявила о растущих рисках для Казахстана, в том числе его компаний и банков.

По её словам, Вашингтон находится в контакте с представителями правительства Казахстана и бизнеса для того, чтобы «ясно обозначить существующие риски» и «последствия, которые могут возникнуть» за оказание России помощи в уклонении от санкций и мер экспортного контроля

Ранее сообщалось, что представители американского Минфина обсудят со странами Европы, Казахстаном и Киргизией соблюдение антироссийских санкций, включая пресечение путей их обхода.