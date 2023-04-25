Помощник министра финансов США Розенберг пригрозила Казахстану санкциями за помощь России
- AP
- © Mariam Zuhaib
Об этом она сказала, выступая в рамках круглого стола в Астане. Её слова приводит РИА Новости.
Розенберг заявила о растущих рисках для Казахстана, в том числе его компаний и банков.
По её словам, Вашингтон находится в контакте с представителями правительства Казахстана и бизнеса для того, чтобы «ясно обозначить существующие риски» и «последствия, которые могут возникнуть» за оказание России помощи в уклонении от санкций и мер экспортного контроля
Ранее сообщалось, что представители американского Минфина обсудят со странами Европы, Казахстаном и Киргизией соблюдение антироссийских санкций, включая пресечение путей их обхода.