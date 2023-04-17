Минфин США обсудит со странами Европы, Казахстаном и Киргизией соблюдение санкций

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Представители американского Минфина обсудят со странами Европы, Казахастаном и Киргизией соблюдение антироссийских санкций, включая пресечение путей их обхода.

«Министерство финансов США предлагает чёткое деловое решение: сохранить вовлечённость в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа на самые важные рынки мира», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что под антироссийские санкции США подпали 120 физлиц и юрлиц из 20 стран.

Помощник Байдена предостерёг президента Грузии от участия в обходе санкций против России.

В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Грузии в ответ на давление со стороны Запада с требованиями ввести антироссийские санкции руководствуются национальными интересами.

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