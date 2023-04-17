Минфин США обсудит со странами Европы, Казахстаном и Киргизией соблюдение санкций
«Министерство финансов США предлагает чёткое деловое решение: сохранить вовлечённость в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа на самые важные рынки мира», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что под антироссийские санкции США подпали 120 физлиц и юрлиц из 20 стран.
Помощник Байдена предостерёг президента Грузии от участия в обходе санкций против России.
В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Грузии в ответ на давление со стороны Запада с требованиями ввести антироссийские санкции руководствуются национальными интересами.