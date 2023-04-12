Блинкен заявил, что под антироссийские санкции США подпали 120 физлиц и юрлиц из 20 стран

Соединённые Штаты ввели антироссийские санкции против 120 с лишним физических и юридических лиц, которые представляют более 20 стран, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Его слова приводит ТАСС.

Блинкен утверждает, что ограничительные меры приняты в связи со спецоперацией и затрагивают «в том числе тех, кто способствует обходу санкций».

12 апреля Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний.

Американские ограничения затронули «Металлоинвест» и «Мегафон», а также Юнармию.

Кроме того, в санкционный список попал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.