Минфин США объявил о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний

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Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний.
Минфин США объявил о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний
  • AP

Об этом сообщается на сайте американского министерства.

Уточняется, что ограничения вводятся в том числе в отношении «финансовых посредников» России «по всему миру» и тех, кто, по мнению американской стороны, уклоняется от санкций. 

В том числе американские ограничения затронули «Металлоинвест» и «Мегафон».

Также санкции введены в отношении Юнармии.

7 апреля американский лидер Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции против России.

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