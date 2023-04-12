Минфин США объявил о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний

Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний.

Об этом сообщается на сайте американского министерства.

Уточняется, что ограничения вводятся в том числе в отношении «финансовых посредников» России «по всему миру» и тех, кто, по мнению американской стороны, уклоняется от санкций.

В том числе американские ограничения затронули «Металлоинвест» и «Мегафон».

Также санкции введены в отношении Юнармии.

7 апреля американский лидер Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции против России.