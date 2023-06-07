«Важно максимально использовать открывающиеся возможности»: Путин спрогнозировал рост экономики России до 2% в 2023 году

В 2023 году объём ВВП России может увеличиться на 1—2%, тогда как мировая экономика продолжит замедляться, заявил президент Владимир Путин. По его словам, стране сегодня необходимо максимально использовать новые возможности для достижения технологического и финансового суверенитета, а также перестроения внешнеторговых связей. Кроме того, власти намерены и дальше принимать меры по борьбе с бедностью и вместе с бизнесом стимулировать рынок труда. Причём, как отметил глава государства, российские предприниматели уже многое сделали для преодоления санкционных последствий и по большей части адаптировались к изменившимся условиям.

В 2023 году экономика России может вернуться на траекторию роста, в то время как общий уровень деловой и потребительской активности в мире будет ослабевать. Об этом в среду, 7 июня, заявил президент Владимир Путин участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

«Мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1—2%. При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», — подчеркнул Путин.

По его словам, российские предприниматели уже многое сделали для преодоления тяжёлых последствий нелегитимных санкций и сегодня активно работают в новых экономических условиях. В дальнейшем руководство страны и бизнес продолжат принимать усилия для решения приоритетных задач, таких как стимулирование рынка труда, отметил президент.

«Здесь необходимо тесное, партнёрское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий «бережливого производства», модернизации предприятий. И конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости», — добавил российский лидер.

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Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, страны Евросоюза, США и ряд других государств Запада начали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических ограничениях против России. Всего за прошедшее время в отношении Москвы было введено уже почти 13,3 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничительные меры, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

На этом фоне ещё весной 2022-го ряд аналитиков прогнозировали мощный обвал российской экономики по итогам года — в пределах 10—20%. Впрочем, реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, ранее предполагалось, что в 2023-м экономика России продолжит сокращаться. Между тем в последнее время всё больше организаций и ведомств улучшают свои прогнозы относительно перспектив ВВП страны. Так, например, Международный валютный фонд теперь ждёт увеличения показателя на 0,7% в текущем году, Минэкономразвития РФ — на 1,2%, а Центральный банк — на 0,5—2%. При этом в ЦБ не исключают ускорения роста до 2,5% в 2024-м.

«Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5—2,5%», — говорится в докладе регулятора.

«Прогноз сам себя не выполнит»

Как объяснил в интервью RT министр экономического развития России Максим Решетников, улучшение прогнозов связано с несколькими факторами. В частности, по оценкам властей, в 2023 году заработные платы и располагаемые доходы населения в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, должны увеличиться в среднем на 5,4 и 4% соответственно. Подобная динамика ведёт к оживлению потребительской активности и росту внутреннего спроса.

«На это начинают реагировать и промышленность, и сфера услуг, а также торговля, строительство и транспорт. В результате мы сегодня наблюдаем рост производства по многим направлениям и активизацию импортозамещения», — объяснил Решетников.

Кроме того, по его словам, российские экспортёры уже адаптировались к изменившимся внешним условиям и сумели наладить новые цепочки поставок товаров. Одновременно положительную динамику показывают инвестиции, что также даёт возможность строить более оптимистичные прогнозы, добавил глава Минэкономразвития.

Максим Решетников — об улучшении макроэкономического прогноза

«Тем не менее прогноз сам себя не выполнит. Поэтому любое улучшение напрямую зависит от тех усилий, которые мы предпринимаем. Правительство вместе с Банком России по поручению президента прикладывает много сил для восстановления торговли, перестройки транспортных цепочек и логистики, а также нормализации ситуации с финансовыми расчётами. То есть идёт большая работа. Конечно, основная тяжесть сейчас лежит на плечах бизнеса. Именно предприниматели обеспечивают экономический рост, и от их настроений, упорства, силы, веры в себя и нашу страну во многом зависят эти цифры», — подчеркнул министр.

Улучшение настроений российского бизнеса сегодня фиксируют специалисты компании S&P Global. По данным организации, в мае 2023 года индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности РФ вырос c 52,6 до 53,5 пункта. Причём уже на протяжении 12 месяцев значение непрерывно остаётся выше критической отметки 50 пунктов, что традиционно указывает на развитие позитивных тенденций в отрасли.

Между тем в большинстве других стран мира сегодня наблюдается обратный процесс. Так, согласно оценке американского инвестбанка JP Morgan, в марте 2023-го индекс PMI в глобальной промышленности опустился ниже 50 пунктов и с тех пор удерживается на отметке 49,6. При этом, например, в США значение упало до 48,4, а в еврозоне — до 44,8.

На этом фоне МВФ ждёт замедления роста мировой экономики с прошлогодних 3,4 до 2,8% в 2023-м. В свою очередь, Всемирный банк прогнозирует увеличение глобального ВВП в текущем году лишь на 2,1%.

Во многом такая динамика связана с обострением инфляционных и финансовых проблем, сложностями на рынке труда и последствиями энергокризиса в ряде стран. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Прошлый год был тяжёлым для многих государств, особенно европейских, с точки зрения энергетики. В этом году тоже пока неясно, смогут ли они полностью обеспечить себя нефтью и газом без поставок из России. Конечно, экономический рост у них пока продолжается, но замедление очевидно», — заключил Остапкович.