«ЕС сам себе создал проблемы»: деловой климат в Европе ухудшился рекордно за два года на фоне санкций против России

Согласно предварительной оценке Евростата, в мае индекс бизнес-климата в еврозоне опустился до самого низкого уровня за последние два года. Наиболее пессимистичные настроения сегодня преобладают в европейской промышленности, где уровень деловой активности падает уже 11 месяцев подряд. Одной из главных причин наблюдаемой динамики мог стать разрыв экономических связей с Россией, уверены эксперты. Введённый в рамках санкционной политики запрет на поставки в РФ оборудования и техники больно ударил по производителям в ЕС, в то время как отказ от закупок энергоресурсов у Москвы привёл к разгону инфляции в Европе. Для борьбы с ростом цен власти региона впервые за много лет прибегли к повышению процентных ставок, что ещё больше осложнило работу местного бизнеса, считают специалисты.

Положение дел в европейском бизнесе ухудшилось максимально за последние два года. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 30 мая, данные статистической службы ЕС.

По предварительным оценкам ведомства, в мае 2023 года индекс делового климата в странах еврозоны упал почти втрое по сравнению с апрелем и достиг отметки 0,19 пункта. В последний раз такой низкий уровень можно было наблюдать ещё в начале 2021-го, когда экономика региона переживала последствия пандемии коронавируса.

Наиболее пессимистичная ситуация сегодня — в промышленности Европы. Как следует из материалов Евростата, индикатор производственных настроений уже третий месяц подряд остаётся в отрицательной зоне. При этом в мае показатель обновил двухлетний минимум и опустился с апрельских -2,8 до -5,2 пункта, хотя аналитики прогнозировали рост до 0,1.

Усугубление обстановки в европейском производстве также фиксируют специалисты американской компании S&P Global и Гамбургского коммерческого банка. Согласно исследованию организаций, в мае индекс деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны впервые с конца весны 2020 года обвалился до 44,6 пункта. Причём начиная с июля 2022-го значение непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов, что традиционно указывает на развитие негативных тенденций в отрасли.

Как отмечают авторы доклада, нынешние условия в производственном секторе еврозоны становятся мощным сдерживающим фактором для экономической динамики региона в целом. При этом с особенно серьёзным ухудшением показателей столкнулись немецкие промышленники, подчёркивают эксперты.

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«В целом компании производственного сектора менее оптимистичны в отношении перспектив своего производства в течение следующих 12 месяцев. Это обусловлено не только значительным снижением объёмов новых заказов, но и уменьшением запасов промежуточных ресурсов и объёмов их закупок», — говорится в отчёте.

Согласно последним подсчётам Евростата, в марте 2023 года промышленное производство в еврозоне сократилось на 4,1% по сравнению с февралём. При этом наиболее ощутимо (сразу на 15,4%) просел выпуск капитальных товаров, таких как машины, станки и оборудование. Главной причиной подобной динамики стали последствия разрыва экономических связей с Россией, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Напомним, в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине Европа вместе с США и рядом других государств стала вводить в отношении Москвы беспрецедентные по своему масштабу санкции. Всего на сегодняшний день ЕС одобрил десять пактов различных рестрикций. В результате, по данным Еврокомиссии, под ограничения подпало почти 55% экспорта из Европы в Россию (примерно на €55 млрд в год) и более 60% поставок из РФ в ЕС (на €90 млрд).

«Больше половины импорта России из ЕС как раз приходилось на станки и промышленное оборудование. На фоне введённых ограничений многие постоянные экспортёры в РФ были вынуждены прекратить поставки своей продукции российским клиентам. Поэтому спад в европейской отрасли производства капитальных товаров является прямым следствием санкций против Москвы», — объяснила Мильчакова в беседе с RT.

© AP Photo / Matthias Schrader

Помимо прекращения поставок ряда товаров в Россию, в 2022 году Европа в рамках санкционной политики начала отказываться от закупок энергоресурсов у Москвы. Так, с декабря ЕС официально ввёл эмбарго на импорт нефти из РФ морем и вместе с государствами G7 запретил своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене сверх определённого лимита. В феврале 2023-го аналогичные меры были приняты и в отношении торговли нефтепродуктами.

Одновременно Евросоюз резко уменьшил и закупки российского газа. В 2022 году прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию, а транспортировка газа по системе «Северный поток» стала невозможной после теракта на магистралях.

В результате, по словам экспертов, европейские страны потеряли источник дешёвой энергии, которая на протяжении десятилетий давала экономике региона значимые конкурентные преимущества. Россия между тем всего за год сумела практически полностью перенаправить торговые потоки, в то время как страны ЕС столкнулись с ажиотажным ростом потребительских цен.

«Инфляционные процессы (в Европе. — RT) очень быстро нарастают. Причём в некоторых странах фиксируются двузначные темпы повышения цен... Замещая дешёвые российские энергоресурсы более дорогими поставками из тех же Соединённых Штатов, Евросоюз сам себе создал проблемы с инфляцией», — рассказал RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ставка на замедление

Отметим, что если ещё в 2021-м уровень годовой инфляции в еврозоне составлял 5%, то уже осенью 2022-го он поднимался до 10,6% — максимальной отметки за всю историю. Для обуздания цен Европейский центробанк решил перейти к повышению процентной ставки, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживал её около нулевой отметки.

Менее чем за год базовую ставку в еврозоне подняли уже семь раз, а сейчас она составляет 3,75% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким со времён мирового финансового кризиса 2008 года.

AP

Традиционно ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

В результате стремительного увеличения ставки ЕЦБ темпы роста потребительских цен в еврозоне стали постепенно снижаться и в марте 2023-го составили 6,9%. Впрочем, уже в апреле уровень инфляции в регионе вновь начал подниматься и достиг 7%.

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«Инфляция в апреле снова выросла в связи с ростом стоимости услуг, которые подорожали из-за увеличения коммунальных платежей. На этом фоне ЕЦБ необходимо и дальше поднимать ставку, что будет оказывать ещё более негативное воздействие на экономический рост в еврозоне», — предположила Наталья Мильчакова.

Как подсчитали в Евростате, по итогам I квартала 2023-го рост ВВП еврозоны замедлился до 1,3% в годовом выражении, что также стало минимальным уровнем с середины 2021-го. Впрочем, даже в этих условиях власти региона не оставляют попыток усилить санкционное давление на Россию, хотя единства среди государств ЕС всё меньше, отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Суть в том, что действия одних государств Евросоюза начинают бить по экономике других. Прибавьте сюда Германию и Италию, чья промышленность очень сильно зависела от дешёвого российского газа, запрет на экспорт зерновых с Украины в ряд стран ЕС, а также рекордное повышение процентных ставок на закуску. Вот мы и видим ухудшение делового климата, поскольку в таких обстоятельствах ни о каком развитии и росте не может быть и речи. Бизнес сейчас в большей степени озабочен выживанием», — заключил Деев.