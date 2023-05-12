Втрое меньше европейской: годовая инфляция в России впервые за три года опустилась до 2,31%

По итогам апреля годовая инфляция в России впервые с февраля 2020-го замедлилась до 2,31%. Таким образом, рост потребительских цен в РФ оказался втрое медленнее, чем в среднем по еврозоне (7%). Как отмечают эксперты, прошлой весной на фоне масштабных санкций Запада российские потребители столкнулись с ажиотажным удорожанием товаров и услуг, но к настоящему моменту действия властей позволили полностью стабилизировать ситуацию в экономике. Тем временем государства Европы сами ощутили заметный рост цен из-за антироссийских ограничений и сейчас пытаются нормализовать обстановку с помощью повышения процентных ставок. Впрочем, такая политика чревата резким экономическим торможением и обострением проблем с обслуживанием госдолга в ряде стран региона, считают специалисты.

Годовая инфляция в России замедлилась 12-й месяц подряд и обновила трёхлетний минимум. Такие данные в пятницу, 12 мая, опубликовала Федеральная служба государственной статистики.

Как подсчитали в ведомстве, в апреле 2023 года потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 2,31% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В последний раз такой низкий уровень годовой инфляции можно было наблюдать в феврале 2020-го.

«Главная причина наблюдаемой динамики заключается в сравнительно высокой базе. Напомню, прошлой весной инфляция у нас была гораздо выше, чем сейчас, и цены росли двузначными темпами. Поэтому нынешнее снижение показателя — это во многом статистический эффект», — объяснил RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Отметим, что в феврале 2022-го рост потребительских цен в России составлял 9,15% в годовом выражении, но уже в марте значение поднялось до 16,69%, а в апреле достигло 17,83% — максимального уровня за последние 20 лет. Такое ускорение инфляции вызвала эмоциональная реакция финансового рынка и рядовых граждан на действия Запада.

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После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств начали вводить против России беспрецедентные по своему масштабу экономические санкции. В результате рубль рекордно подешевел по отношению к другим валютам, поставки некоторых видов зарубежной продукции в РФ прекратились, а россияне стали массово скупать продовольствие и товары. Всё это в совокупности спровоцировало ажиотажный скачок цен.

Для нормализации обстановки правительство приняло ряд антикризисных мер на общую сумму 12,5 трлн рублей, а Центральный банк более чем в два раза поднял свою ключевую ставку (с 9,5% до рекордных 20% годовых). Спустя некоторое время действия властей позволили стабилизировать ситуацию в экономике и замедлить рост цен.

Так, уже к концу лета инфляция в России упала до 14,3%, в декабре составила порядка 11,9%, а в марте 2023-го опустилась ниже целевой планки Центробанка в 4%. По мере ослабления ценового давления ЦБ стал постепенно опускать ключевую ставку. В июне регулятор вернул её к досанкционному уровню 9,5%, а позже довёл до 7,5% годовых и с тех пор продолжает удерживать на этой отметке.

«Мы видим, что экономика вошла в стабильное русло. Больше нет таких сильных скачков валютных курсов, налаживаются торговые цепочки, восстановились каналы поставок и реализации товаров, а также наблюдается рост производства. То есть у нас начался восстановительный рост экономики, а при таком раскладе цены либо стоят на месте, либо растут очень сдержанно», — добавил Георгий Остапкович.

Любопытно, что апрельская инфляция в России оказалась в несколько раз ниже, чем в тех странах, которые вводили санкции против Москвы. Так, в еврозоне потребительские цены за последние 12 месяцев выросли в среднем на 7%. Например, во Франции, Германии, Италии — крупнейших экономиках Европы — значение достигло 6,9, 7,6 и 8,8% соответственно, а в странах Прибалтики и в Словакии показатель превысил 13%, свидетельствуют материалы статистической службы ЕС.

«Европу списали со счетов»

Инфляция в еврозоне начала стабильно расти ещё в 2021 году на фоне последствий пандемии коронавируса. Тогда карантинные ограничения привели к перебоям в поставках различной продукции, что в итоге вызвало рост цен. Одновременно для поддержки экономики Европейский центробанк (ЕЦБ) напечатал значительный объём денег, которые не были в достаточной степени обеспечены товарами.

«Вследствие ковидных ограничений рост мировой экономики замедлился. Меры поддержки, которые применялись в большинстве стран, привели к росту инфляции и дальнейшему снижению деловой активности. Тем не менее даже в этих условиях достаточно бесперспективная в плане роста экономика Европы продолжала получать дешёвое топливо из России, что давало ей огромные преимущества», — напомнил в разговоре с RT гендиректор компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлёв.

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В 2022 году Европа начала отказываться от российских энергоресурсов в рамках санкционной политики против Москвы. В результате на рынке ЕС образовался дефицит углеводородов, что привело к ажиотажному росту цен на топливо. Удорожание энергии, в свою очередь, обернулось ещё более серьёзным повышением стоимости товаров и услуг.

«Всего за год России удалось перенаправить основные потоки нефти и газа в Индию и Китай, и сейчас эти страны покупают сырьё у Москвы по ценам ниже рыночных. Европейцам же теперь достаются только дорогие энергоресурсы, после переработки, либо после перепродажи. Похоже, что Европу полностью списали со счетов, а рост экономики и благосостояния за счёт дешевых энергоресурсов из России теперь им будет только сниться», — подчеркнул Журавлёв.

Если в конце 2020 года инфляция в еврозоне была отрицательной и составляла -0,3%, то по итогам 2021-го значение выросло до 5%, а в октябре 2022-го достигло 10,6% — максимального уровня за всю историю. Для обуздания цен Европейский центробанк, как и российский регулятор, решил перейти к повышению процентной ставки. Хотя ранее на протяжении длительного периода ЕЦБ удерживал планку около нулевой отметки, в 2022-м началось её резкое повышение.

Менее чем за год базовую ставку в еврозоне подняли уже семь раз, и сейчас она составляет 3,75% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким со времён мирового финансового кризиса 2008-го.

Традиционно ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

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В результате стремительного повышения ставки ЕЦБ темпы роста потребительских цен в еврозоне стали постепенно снижаться и в марте 2023-го опустились до 6,9%. Впрочем, уже в апреле инфляция в регионе вновь начала ускоряться. На этом фоне специалисты ожидают дальнейшего ужесточения ДКП в Европе.

«Уже совершенно очевидно, что финансовые власти и дальше продолжат повышать ставки. Их задача — вывести инфляцию к целевому уровню 2%, и для обеспечения этого они продолжат взятый курс. По нашим оценкам, до конца года ключевая ставка в еврозоне может вырасти до 4,75—5%», — предположил в беседе с RT управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов.

Впрочем, даже этих действий ЕЦБ может оказаться недостаточно для решения инфляционных проблем региона, уверен член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, у европейского регулятора нет возможности повысить процентную ставку так же, как было сделано в России. Поскольку экономики стран еврозоны привыкли к дешёвым заёмным деньгам, подобное ужесточение ДКП привело бы к серьёзному финансовому кризису, считает специалист.

«Кроме того, в России и Европе были разные причины инфляции. У нас рост цен во многом был вызван ослаблением рубля, но за счёт повышения ставки ЦБ и снижения импорта нацвалюта быстро окрепла, что помогло стабилизировать ситуацию. В Европе же сначала была монетарная инфляция, так как в пандемию они напечатали много денег, а потом из-за подорожания энергоносителей возникла инфляция издержек, которую в принципе нельзя сбить с помощью роста ставок», — добавил собеседник RT.

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Полностью исправить текущее положение дел можно только политическими методами, утверждает Разуваев. По его словам, для качественного снижения инфляции Европе следовало бы договориться с Россией, отменить введённые санкции и восстановить разрушенные трубопроводы системы «Северный поток». Впрочем, власти ЕС сейчас вряд ли решатся на такой шаг, полагает аналитик.

Кредитный риск

Между тем уже проведённое Европейским центробанком повышение ставок подталкивает экономику региона к рецессии, считает Александр Разуваев. На фоне удорожания кредитов ситуация в промышленности еврозоны непрерывно ухудшается в течение последних десяти месяцев, а индекс деловой активности в производстве по итогам апреля упал до минимального уровня за три года. Такой вывод следует из отчёта компании S&P Global.

В то же время рост ставок традиционно приводит к увеличению затрат на обслуживание госдолга. Это, в свою очередь, чревато дополнительными проблемами, предостерегают специалисты.

По последним оценкам Евростата, к началу 2023 года общий размер задолженности правительств стран еврозоны превышал €12,2 трлн, что эквивалентно 91,6% ВВП региона. При этом самые высокие значения были зафиксированы в Греции (171,3% ВВП), Италии (144,4%), Португалии (113,9%), Испании (113,2%), Франции (111,6%) и Бельгии (105,1%).

«Наибольшую опасность рост ставок рефинансирования представляет для государств с высоким уровнем внешнего долга по отношению к своему ВВП. Что касается экономики в целом, то при ужесточении монетарной политики темпы роста ВВП замедляются на фоне увеличения стоимости заимствований и рефинансирования. Одновременно снижается и потребительский спрос, что ведёт к ещё большему экономическому торможению», — пояснил в комментарии RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.