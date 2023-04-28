В пятый раз подряд: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

В пятницу, 28 апреля, руководство российского Центробанка вновь решило сохранить ключевую ставку на отметке 7,5% годовых. Как отметили в ЦБ, темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране опустились ниже целевой планки 4%. В то же время инфляционные ожидания населения и бизнеса всё ещё остаются на повышенном уровне. В этих условиях монетарным властям по-прежнему требуется время для оценки текущей ситуации, и регулятор пока занимает выжидательную позицию, считают эксперты. Между тем Банк России заметно улучшил прогноз относительно экономики страны. Аналитики ЦБ не исключают, что в 2023-м объём ВВП увеличится на 0,5—2%, а в 2024-м — на 0,5—2,5% и вернётся к докризисному уровню.

Центральный банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял по итогам заседания в пятницу, 28 апреля.

Согласно оценке регулятора, в марте уровень годовой инфляции в стране опустился до 3,5% по сравнению с февральскими 11%. При этом по состоянию на 24 апреля рост потребительских цен замедлился до 2,5% в годовом выражении.

«В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время, по прогнозу Банка России, во второй половине 2023 года он начнёт постепенно расти по мере выхода из его расчёта низких значений месячных приростов цен лета 2022 года», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как полагают специалисты Центробанка, по итогам 2023-го уровень годовой инфляции в России может составить 4,5—6,5%. Между тем уже в 2024-м показатель должен вернуться к целевой отметке 4% и в дальнейшем будет оставаться вблизи этого значения, прогнозируют в регуляторе.

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Традиционно изменение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае ажиотажного роста цен регулятор повышает ставку, в результате чего заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, экономическая деятельность снижается и ценовое давление ослабевает. Если инфляция, напротив, замедляется, Центробанк может снизить ставку для оживления деловой и потребительской активности.

Весной 2022 года на фоне масштабных санкций Запада в отношении Москвы инфляция в России начала резко расти и в определённый момент достигала 17,8% — максимального уровня за последние 20 лет. В качестве антикризисной меры ЦБ более чем в два раза поднял ключевую ставку (с 9,5% до рекордных 20% годовых), что спустя некоторое время позволило замедлить рост цен.

Так, уже летом уровень инфляции в стране опустился ниже 15%, а по итогам года составил 11,9%, что оказалось даже лучше прогнозов властей. По мере снижения ценового давления ЦБ стал постепенно опускать и ключевую ставку. В июне регулятор вернул её к досанкционному уровню 9,5%, а в сентябре снизил до 7,5% годовых и с тех пока продолжает удерживать на этой отметке.

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Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 9 июня. Согласно пресс-релизу ЦБ, в дальнейшем регулятор будет принимать решение по ключевой ставке с учётом динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки внутренних и внешних рисков. При этом эксперты регулятора не исключают возможности некоторого ужесточения монетарной политики.

«Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне... В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — заявили в ЦБ.

Как рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в случае ощутимого ускорения инфляции Банк России действительно может вновь ненадолго повысить ключевую ставку. Тем не менее в ближайшее время специалист пока не ожидает изменения монетарной политики ЦБ.

«Речь о дальнейшем снижении процентной ставки тоже пока не идёт. Для этого нужно, чтобы ослабли проинфляционные риски. Так что для защиты ценовой стабильности в будущем сейчас пока придётся временно забыть о смягчении ДКП», — добавил Зельцер.

Похожей точки зрения придерживается и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. По его мнению, регулятор продолжит выдерживать паузу, чтобы дождаться большей определённости и лучше понимать баланс рисков. При этом ближе к концу года Центробанк может опустить ставку до 6,5% годовых и продолжить снижение в 2024-м, не исключил собеседник RT.

Большие ожидания

По данным Центробанка, в настоящий момент экономическая активность в России растёт быстрее, чем ожидалось в конце зимы. Такую динамику эксперты регулятора связывают с увеличением внутреннего спроса и продолжающейся адаптацией страны к новым внешним условиям.

На этом фоне ЦБ заметно улучшил свой макроэкономический прогноз. Ещё в феврале регулятор оценивал предполагаемое сокращение ВВП России в текущем году на 1%, но при этом не исключал и возможности увеличения показателя на 1%. Впрочем, сейчас Центробанк однозначно ждёт возвращения экономики на позитивную траекторию с ростом в пределах 0,5—2% в 2023-м и 0,5—2,5% в 2024-м.

«Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5—2,5%», — уточнили в Центробанке.

Ранее об улучшении ситуации в российской экономике заявили в Международном валютном фонде. Аналогичную оценку при этом также озвучили в правительстве и Кремле.

«Если взглянуть сейчас на экономическую картину, она позволяет с определённым оптимизмом говорить о том, что у нас происходит... Уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах, а где-то — вообще на абсолютных рекордах. В целом по году ВВП вырастет на 1—2%», — заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин.

Одной из причин оптимистичных прогнозов властей могло стать наблюдаемое в последнее время оживление российской промышленности. Таким мнением с RT поделился аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в марте 2023-го объём промышленного производства в стране увеличился на 1,2% в годовом выражении. Рост показателя был зафиксирован впервые после 11 месяцев непрерывного снижения.

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«Ранее ряд аналитиков полагали, что в марте падение промышленности продолжится и производство сократится на 1,4%. Произошедший рост может быть связан с увеличением выпуска в ВПК, что может длиться ещё довольно долгое время, поэтому и прогнозы можно немного улучшать», — объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Кроме того, положительное влияние на экономическую динамику оказывает и текущее положение дел на российском рынке труда, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По подсчётам Росстата, в марте уровень безработицы в стране опустился до 3,5% — самой низкой отметки за весь постсоветский период. На этом фоне власти прогнозируют увеличение реальных заработных плат граждан в среднем на 3—5% по итогам года.

«В связи с дефицитом кадров в ряде отраслей растут и зарплаты, поэтому покупательская способность может быть выше, чем прогнозировалось ранее. В результате мы видим оживление потребительского спроса, а это уже должно способствовать росту экономических показателей», — объяснил Суверов в разговоре с RT.