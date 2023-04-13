«Отделаться отрицанием»: в МИД РФ указали на данные, подтверждающие версию об участии США в подрыве «Северных потоков»

Попытки Вашингтона отрицать факты о диверсиях на «Северных потоках» и вбросы с различными измышлениями только подтверждают версию журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к этому ЧП, заявили в МИД РФ. В свою очередь, российское посольство в Швеции опубликовало сообщение, в котором задалось вопросом, почему результаты расследования диверсий за последние шесть месяцев не были представлены мировой общественности. По мнению экспертов, в Штатах препятствуют независимому международному расследованию, которое может окончательно подтвердить причастность американской стороны к теракту.

Невнятные объяснения, измышления, а также отрицание США перечисленных фактов о подрыве «Северных потоков» подтверждают версию американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к этому инциденту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Попытки американской стороны отделаться энергичным отрицанием озвученных фактов, вбрасывая через СМИ различного рода измышления и неудобоваримые версии вроде «причастности частных компаний», причастности там каких-то людей в Киеве, в Варшаве вкупе с невнятными объяснениями американских сателлитов, собственно говоря, и подтверждают версию Херша», — сказала она.

Захарова также напомнила, что 27 марта на заседании Совета Безопасности ООН западные страны отказались принимать российско-китайскую резолюцию по «Северным потокам». Это, как считает дипломат, усилило подозрения в причастности властей Соединённых Штатов к теракту.

«Убеждены: если бы в американской администрации были заинтересованы в установлении истины и наказании виновных, то действовали бы по-другому. Примеры таких действий у США есть. Правда, тогда не они были под подозрением. Они обвиняли других и бегали по международным организациям, желая начать какое-то расследование, даже если мандат этой организации противоречил их стремлению», — отметила Захарова.

По словам дипломата, многие государства Запада, включая Данию, Швецию и Германию, не желают называть истинного виновника преступления, поскольку это чревато расшатыванием «сплочённости» всего современного трансатлантического мира.

«Совет Европы ни разу не озаботился реестром ущерба от подрыва «Северных потоков», притом что ущерб был нанесён инвесторам, строителям, тем, кто закачивал туда природные ресурсы и кто выстраивал гражданскую инфраструктуру в различных странах для поддержания и реализации этого проекта. Должна говорить про экологию? Она же на повестке Совета Европы. Где реестр ущерба? Его нет и не будет. Почему? Видимо, догадываются, что в ходе расследования могут выйти на самих себя», — подчеркнула Захарова.

Дипломат заявила, что Россия настаивает на проведении «всестороннего и открытого международного расследования» с обязательным участием российских экспертов.

«Исходим из того, что все причастные к взрывам на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будут обязательно выявлены, а подробности этого преступления — раскрыты. Россия сделает всё возможное, чтобы не дать «коллективному Западу» заглушить данную тему», — подчеркнула представитель МИД РФ.

В тот же день пресс-служба российского посольства в Швеции опубликовала заявление дипведомства, в котором поинтересовалась, почему результаты расследования диверсий за последние шесть месяцев не были предоставлены мировой общественности.

«В этой связи у нас три простых вопроса. Чем занимались шведские следователи последние полгода? И почему итоги их работы (если таковая вообще проводилась) упорно скрывают не только от России, но и, кажется, от всего мира? А быть может, за этим тщательно скрывается скоординированная с датчанами, немцами и другими заинтересованными западниками работа по утаиванию улик?» — задались вопросом в посольстве.

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В диппредставительстве напомнили, что российская сторона неоднократно обращалась к шведским властям с просьбой оказать юридическую помощь и создать совместную следственную группу, а также предоставить доступ к материалам расследования. Тем не менее, как утверждается в заявлении, Швеция отказалась поделиться информацией, прикрываясь соображениями национальной безопасности.

В свою очередь, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об отсутствии продвижения в вопросе допуска российских специалистов к установлению обстоятельств взрывов на «Северных потоках».

«Допуск российских специалистов к установлению обстоятельств инцидента был и остаётся нашим принципиальным требованием с учётом того, что они обладают всеми специфическими знаниями и необходимой квалификацией. Однако подвижек в этом вопросе не наблюдается», — отметил Нечаев в интервью «Известиям».

Основная версия

Напомним, 7 апреля в прокуратуре Швеции заявили, что виновники теракта на «Северных потоках» до сих пор неизвестны и найти их будет сложно. Как подчеркнул шведский областной прокурор Матс Люнгвист, Стокгольм продолжает «ряд конкретных следственных мероприятий», которые, по его словам, шведские правоохранители проводят «тщательно и ничего не оставляют на волю случая». При этом Люнгвист назвал дело нелёгким для изучения. Также прокурор отметил, что происшествие стало поводом для различных спекуляций и предположений, которые однако, по его словам, не влияют на ход дела.

Впрочем, позднее он признал, что основная версия следствия заключается в том, что за подрывами трубопровода стоит некий «государственный субъект».

После этого американский журналист Сеймур Херш заявил, что США намеревались шантажировать Россию подрывами «Северных потоков», чтобы принудить российскую сторону не начинать специальную операцию на Украине.

«Идея заключалась в том, чтобы сказать (президенту России Владимиру. — RT) Путину: мы взорвём трубопроводы, если ты перешагнёшь границу Украины», — заявил Херш немецкому изданию Tichys Einblick.

Журналист утверждает, что мотивом Байдена к подрыву газопроводов могло послужить его беспокойство относительно того, что Германия и Западная Европа не поддержат Украину.

«Единственный аргумент, который, по моему мнению, имеет смысл, заключается в том, что прошлым летом он (Байден. — RT) действительно серьёзно переживал по поводу того, сможет ли он рассчитывать на поддержку Германии и Западной Европы. На данный момент Соединённые Штаты потратили на эту войну (на Украине. — RT) $120 млрд. Чтобы её закончить, понадобится ещё много денег. И поверьте мне, три-четыре месяца назад уровень общественной поддержки этой войны в США был высоким. После этого результаты начали снижаться, потому что всё больше людей задаются вопросом: «Почему это мы отдаём так много денег?» — отметил Херш.

По его словам, из-за ситуации со взрывами газопроводов у Байдена вполне есть шансы попасть в список «самых глупых президентов США» со времён окончания мировой войны.

«Подорвать газовое снабжение союзника, из-за чего у немецкого федерального канцлера (ФРГ. — RT) теперь проблемы с тем, чтобы обеспечить своим гражданам благосостояние и тёплое жильё, — это не умный поступок», — отметил журналист.

По его мнению, когда осенью снова похолодает, а цены на газ не снизятся, «то многие будут очень недовольны тем человеком, из-за которого возник этот кризис, то есть Джо Байденом». Как отметил Херш, нанесение ущерба трубопроводам отразится напрямую на жителях ФРГ.

«Я не знаю, что случится с Шольцем. Я правда этого не знаю… У Германии сегодня огромные проблемы, потому что у неё меньше газа, чем было раньше. Я не думаю, что правительство в состоянии выплатить ещё одну такую сумму субсидий. Так что ему (Шольцу. — RT) остаётся только молиться о ещё одной тёплой зиме», — отметил Херш.

Классическое отрицание

Как отметил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в разговоре с RT, Соединённые Штаты всячески препятствуют организации независимого международного расследования, которое может окончательно подтвердить причастность американской стороны к теракту.

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«На основе заявлений американских и европейских политиков, в том числе оппозиционных, и расследования Херша можно сделать вывод, что Соединённые Штаты сыграли в организации взрывов на «Северных потоках» основную и значительную роль. В этом точно участвовали определённые американские госструктуры», — пояснил эксперт.

Вместе с тем Егорченков отметил, что вследствие подрыва трубопровода Европа потеряла «важнейший инструмент обеспечения собственного суверенитета» — энергетическую безопасность.

«ЕС, оставшись без российского газа, утратил последний надёжный, доступный и, главное, предсказуемый источник энергообеспечения. В условиях, когда российский газ был в Европе, она могла обеспечивать энергетическую безопасность за счёт диверсификации источников. Теперь, когда больше нет одного из крупнейших поставщиков углеводородов, ЕС попал в полную зависимость от США», — пояснил аналитик.

Егорченков считает очевидным, что Соединённые Штаты были главным выгодоприобретателем в ситуации с подрывом трубопроводов.

«Реакция классическая — отрицание. США отрицают всё, что могут отрицать при сложившихся обстоятельствах. Американцы хорошо играют в эту игру — они вбрасывают компрометирующую информацию в СМИ, а также делают вид, будто бы ничего не произошло с газопроводами», — отметил эксперт.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк утверждает, что только Соединённые Штаты и их союзники могут быть причастны к подрыву «Северных потоков», поскольку других заинтересованных в этом сторон не наблюдается.

Белый дом

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«Для проведения такого рода операций необходимо задействовать силы специального назначения ВМФ, боевых пловцов, соответствующее оборудование. Возможностями для осуществления такой диверсии обладают буквально несколько стран в мире: это США, Великобритания, Россия, возможно, Франция, а также Китай. РФ незачем подрывать свои трубопроводы, ей достаточно перекрыть вентиль. Пекину это тоже совершенно не нужно. Остаются только США и их союзники», — пояснил аналитик в беседе с RT.

По его словам, администрация Байдена и лояльные американскому президенту СМИ делают «неуклюжие попытки» оправдать власти США в ситуации с «Северными потоками».

«Выглядят странно и смешно объяснения также представителей самого Белого дома. Реакция Вашингтона и его союзников вызывает недоумение не только у России, но и среди его ближайших союзников. Но джинн выпущен из бутылки, и простое замалчивание или неуместное отрицание тут принесёт администрации Байдена гораздо больше вреда, чем пользы», — заключил эксперт.