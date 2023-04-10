«В первую очередь речь шла об угрозе»: Херш заявил о планах США шантажировать Россию подрывом «Северных потоков»

США намеревались шантажировать Россию подрывами «Северных потоков», чтобы принудить российскую сторону не начинать специальную операцию на Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш. По его словам, план диверсии на газопроводе стал ответом на запрос Вашингтона найти какое-либо решение, которое Белый дом сможет использовать в качестве угрозы для Москвы. Вместе с тем журналист также выразил уверенность, что американское руководство никогда не признает, что они ответственны за подрыв газопроводов.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш высказал точку зрения, что Соединённые Штаты намеревались использовать угрозу подрыва «Северных потоков» в качестве рычага давления на российское руководство.

В беседе с немецким изданием Tichys Einblick Херш заявил, что в конце 2021 года в Вашингтоне сформировался «запрос» на что-нибудь необычное, что президент США Джо Байден мог бы использовать в качестве приманки или угрозы, чтобы якобы убедить российское руководство не начинать спецоперацию на Украине.

«В первую очередь речь шла об угрозе. Я думаю, это правительство не очень хорошо себя проявляет в уговорах. Скорее они действуют по принципу «ты либо за нас, либо против нас». Идея была в том, чтобы сказать Путину: «Мы взорвём газопроводы, если ты перейдёшь границу с Украиной», — сказал Херш.

Комментируя перспективы развития ситуации, журналист выразил уверенность, что американское «правительство никогда не признает, что они ответственны за эту атаку».

«Пресса моей страны полностью удовлетворена такой ситуацией», — добавил Херш.

Напомним, резонансное расследование Херша об инцидентах на «Северных потоках» получило огласку в феврале 2023 года. Журналист опубликовал на платформе Substack статью, в которой заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США. По его данным, подводники действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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Как написал в своём материале Херш, подрыв в сентябре 2022 года осуществили ВМС Норвегии. По информации журналиста, разведывательный самолёт норвежских ВВС в ходе полёта сбросил гидроакустический буй, сигнал от которого распространился под водой. После этого, по словам Херша, сдетонировали заложенные на газовых магистралях заряды взрывчатки.

Впоследствии Херш дал несколько интервью, в которых рассказал о других обстоятельствах подрыва «Северных потоков». В беседе с RT журналист обратил внимание на то, что США с учётом их разведывательных возможностей могли бы за несколько дней установить всех лиц, имеющих отношение к инцидентам с газопроводами.

Однако, по словам журналиста, в Белом доме никто не намерен заниматься изучением обстоятельств подрыва, поскольку «все знают, что это сделал президент».

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Он также вновь рассказал, что подрыв «Северных потоков» мог быть обусловлен опасениями Белого дома, что Германия примет решение ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» на фоне приближающейся зимы и экономических трудностей.

«Существовали опасения, что Шольц откроет газопровод и выполнит свои обязанности как канцлер: люди будут согреты, бизнес доволен. И мы не дали ему такой возможности. Лишили его этой возможности», — сказал Херш в интервью RT.

Между тем российская сторона неоднократно призывала к расследованию инцидентов на «Северных потоках». В конце марта Россия сформировала резолюцию о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах системы «Северный поток».

Как заявил перед голосованием по документу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, российская сторона выступила с инициативой по созданию комиссии, поскольку у Москвы есть сомнения в «объективности и транспарентности национальных расследований», проводимых рядом европейских государств.

Как отметил Небензя, они демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами, в частности с Россией как одной из наиболее пострадавших в результате этих событий.

Вместе с тем документ не получил необходимой поддержки. За него проголосовали Россия, Китай и Бразилия, тогда как 12 других государств воздержались. Против не проголосовал никто.

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в перспективе проведения полноценных национальных расследований событий на «Северных потоках». Министр высказался об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, которая состоялась 7 апреля.

«Мало надежд на то, что те, кто занимается национальными расследованиями, найдут в себе силы преодолеть приказ «старшего товарища» и предать гласности обнаруженное там», — сказал министр иностранных дел России.