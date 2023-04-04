Reuters: немецкие страховщики возобновили страхование газопровода «Северный поток»

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Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование повреждённого газопровода «Северный поток». Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.
Reuters: немецкие страховщики возобновили страхование газопровода «Северный поток»
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Немецкие страховщики Allianz и Munich Re возобновили страхование повреждённого газопровода «Северный поток», контролируемого Россией», — говорится в статье.

Отмечается, что данную информацию подтвердили пять источников.

По словам одного из источников, страховой полис покрывает ущерб, причинённый трубопроводу, и вопросы остановки бизнеса.

Как уточняется, наличие страховки также облегчило бы любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок газа.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что власти США пытаются сделать всё для того, чтобы помешать проведению независимого расследования подрыва «Северных потоков».

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