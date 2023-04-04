Reuters: немецкие страховщики возобновили страхование газопровода «Северный поток»
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- © Stefan Sauer/dpa
«Немецкие страховщики Allianz и Munich Re возобновили страхование повреждённого газопровода «Северный поток», контролируемого Россией», — говорится в статье.
Отмечается, что данную информацию подтвердили пять источников.
По словам одного из источников, страховой полис покрывает ущерб, причинённый трубопроводу, и вопросы остановки бизнеса.
Как уточняется, наличие страховки также облегчило бы любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок газа.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
В посольстве России в Вашингтоне заявили, что власти США пытаются сделать всё для того, чтобы помешать проведению независимого расследования подрыва «Северных потоков».