Посольство России: США пытаются мешать расследованию теракта на «Северных потоках»

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Власти США пытаются сделать всё для того, чтобы помешать проведению независимого расследования подрыва «Северных потоков», говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

Отмечается, что в дипмиссии обратили внимание на заявления американской стороны о достаточности расследований европейских стран.

«Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать всё возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии», — приводит ТАСС сообщение.

Также в посольстве отметили желание Вашингтона «спустить на тормозах» информацию о вероятной причастности спецслужб США к теракту.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект российской резолюции.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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