Белый дом: Байден доверяет расследованиям европейцев подрыва «Северных потоков»

Американский президент Джо Байден считает, что достаточно и тех расследований подрыва «Северных потоков», которые уже ведутся тремя европейскими странами.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Его попросили разъяснить, почему США не поддержали инициативу международного расследования.

«Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно», — сказал Кирби, слова которого приводит РИА Новости.

В настоящее время расследование подрывов на газопроводах ведут Германия, Дания и Швеция.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект российской резолюции.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.