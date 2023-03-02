В Германии призвали отремонтировать и использовать «Северный поток»

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала правительство ФРГ отремонтировать и использовать газопровод «Северный поток».

Об этом политическая сила написала в своих соцсетях.

«И в феврале в Германии наблюдался значительный рост темпов инфляции. Требования АдГ следует сейчас наконец реализовать: снизить налоги, остановить энергетический переход, отремонтировать и использовать «Северный поток», — цитирует заявление партии ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

17 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».