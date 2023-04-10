Посол России заявил об отсутствии подвижек по допуску к расследованию по Nord Stream

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об отсутствии продвижения в вопросе допуска российских специалистов к установлению обстоятельств взрывов на «Северных потоках».

По его словам, официальных уведомлений в адрес российской стороны не поступало.

«Допуск российских специалистов к установлению обстоятельств инцидента был и остается нашим принципиальным требованием с учетом того, что они обладают всеми специфическими знаниями и необходимой квалификацией. Однако подвижек в этом вопросе не наблюдается», — сказал Нечаев в интервью «Известиям».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что надежд на национальные расследования взрывов на «Северных потоках» мало.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.