«Не в интересах европейских производителей»: Болгария присоединилась к запрету импорта украинского зерна

Болгария установила временный запрет на импорт украинских продуктов питания. Об этом сообщил премьер-министр страны Гылыб Донев. Он добавил, что эта мера не затронет транзит товаров с Украины. Ранее аналогичный запрет ввели Венгрия, Польша и Словакия. Возможность установления подобных ограничений сейчас рассматривает и Румыния. Данные решения были приняты на фоне наплыва в эти страны украинского зерна, которое поступает в ЕС на льготных условиях в рамках программы помощи Киеву. По словам аналитиков, от появления дешёвой украинской продукции на рынке сильно пострадал бизнес местных производителей. Эксперты констатируют, что Болгария, Польша, Венгрия и Словакия не готовы жертвовать интересами своих фермеров ради демонстрации солидарности с Киевом.

Правительство Болгарии приняло решение установить запрет на ввоз в страну продуктов питания с Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Гылыб Донев.

По его словам, данная мера не коснётся товаров, которые проходят через территорию Болгарии транзитом.

Как пояснил политик, создание Брюсселем так называемых коридоров солидарности для вывоза украинского зерна привело к тому, что значительная часть этой продукции оседала в Болгарии, что негативно сказалось на местных производственно-торговых сетях.

Донев добавил, что если эту ситуацию не изменить, особенно на фоне ввода эмбарго на украинские товары в соседних странах, это может привести к тяжёлым для Болгарии последствиям.

Премьер-министр также выразил надежду, что Брюссель услышит и поймёт озабоченности Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии по поводу украинского импорта.

В свою очередь, в Минсельхозе страны уточнили, что запрет будет действовать с 24 апреля до 30 июня.

Премьер-министр Болгарии Гылыб Донев

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«Сегодня было принято решение, которое временно ограничивает импорт ряда украинских продуктов на территорию Болгарии. Болгария последовала примеру трёх других государств, опасаясь, что наш рынок зерна перенасыщен. У нас скопилось зерна на несколько миллиардов. Если не примем меры, то продать его не сможем», — приводит слова главы Минсельхоза Явора Гечева ТАСС.

Глава Минэкономики Болгарии Никола Стоянов заявил, что София продолжает консультации с Еврокомиссией по этому вопросу. По его словам, 16% граждан республики заняты в сельском хозяйстве и правительство не может допустить, чтобы эта ситуация их затронула.

В тот же день стало известно, что Румыния также рассматривает возможность введения подобных мер. По словам премьер-министра страны Николае Чукэ, запрет может затронуть не только зерновые, но и молоко, курятину, подсолнечное масло и мёд.

Чукэ пояснил, что любое решение Румынии по этому вопросу будет соответствовать регламенту Евросоюза.

19 апреля агентство Agerpres сообщило, что министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Петре Дая провёл переговоры со своим украинским коллегой, в ходе которых он призвал Киев ограничить экспорт в страну зерна и семян масличных культур.

Министр также сообщил, что Бухарест усилит таможенный контроль при ввозе украинской аграрной продукции.

Позднее Петре Дая заявил, что Еврокомиссия (ЕК) готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна c Украины до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.

Как заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь, Венгрия в ходе переговоров с Европейской комиссией добилась возможности сохранять меры по запрету импорта сельхозпродуктов с Украины и осуществлять контроль за их транзитом по территории страны.

Продуктовое эмбарго

Напомним, ранее запрет на ввоз украинской сельхозпродукции установили Польша, Венгрия и Словакия.

Так, Варшава ввела эмбарго на ввоз в страну 18 наименований украинской продукции. Под запрет попали семена, зерно, фрукты и овощи, вина, мясо птицы и продукты пчеловодства.

Формальной причиной для подобного шага польские власти назвали обнаружение в продукции пестицидов.

При этом, как сообщило Польское агентство печати, транзит украинской аграрной продукции через территорию Польши будет возобновлён 21 апреля.

Вслед за Польшей аналогичный запрет ввела и Венгрия. Под эмбарго подпали, в частности, зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, мука, растительное масло, мёд и некоторые мясные продукты.

Будапешт

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При этом возможность транзита через Венгрию также сохраняется, но провозимые грузы будут опечатываться на границе компетентными органами и в дальнейшем контролироваться электронными средствами и патрулями.

Как пояснил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь, такое решение принято для защиты венгерских фермеров, которые терпят убытки из-за украинского демпинга. Он напомнил, что Украина использует в сельхозпроизводстве методы и приёмы, более не разрешённые в ЕС, а это позволяет ей избежать лишних затрат и поставлять на европейский рынок большое количество мяса птицы, яиц и мёда в дополнение к зерновым и масличным культурам. В такой ситуации фермеры в Центральной Европе не могут продавать свою продукцию, сказал министр.

Аналогичные меры приняла и Словакия. Причём сперва Министерство сельского хозяйства и развития регионов республики запретило переработку и продажу украинского зерна и муки на своей территории из-за наличия в продукции Украины запрещённых в ЕС пестицидов. А позже стало известно, что Братислава также установила временный запрет на импорт зерновых культур, вина, мёда и ряда других наименований сельхозпродукции с Украины.

Под давлением протестов

Введению ограничительных мер в отношении украинского зерна предшествовали многочисленные акции протеста фермеров в Польше, Румынии и Болгарии. Аграрии выступали против поставок дешёвой сельхозпродукции с Украины. По их мнению, украинский импорт снижает цены на рынке и делает работу местных производителей нерентабельной.

Протест фермеров в Румынии, апрель 2023 года

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Напомним, в 2022 году Брюссель сроком на год (до 5 июня 2023 года) установил беспошлинный режим на ввоз украинских товаров. Такая мера была принята для поддержки украинской экономики и углубления интеграции страны во внутренний рынок Евросоюза.

Это привело к значительному росту объёмов импорта украинской сельхозпродукции в ЕС. Так, по данным Еврокомиссии, ввоз пшеницы с Украины в Евросоюз в 2022 году вырос почти в десять раз по сравнению с 2021 годом — с 287 тыс. до 2,85 млн т.

Вопрос с наплывом украинских товаров неоднократно поднимался странами ЕС на официальном уровне. В частности, в январе Венгрия, Польша, Болгария, Словакия и Румыния попытались обратить внимание Брюсселя на проблемы, с которыми из-за этого столкнулись местные фермеры.

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Однако, как отметил в феврале министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, ЕС так и не дал ответа на просьбы ограничить украинский импорт. В том же месяце Брюссель продлил беспошлинный ввоз зерна с Украины до июня 2024 года. При этом в ЕК пояснили, что в обновлённом соглашении с Киевом содержатся также инструменты для защиты европейского рынка.

На решение ввести эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции в Брюсселе отреагировали негативно, отметив, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия в этой области неприемлемы.

Вместе с тем 19 апреля агентство Reuters сообщило, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен якобы выразила готовность ввести ограничения на импорт украинских пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса на уровне ЕС. Данная мера позволит ввозить эту продукцию в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию только в том случае, если она предназначается для последующей продажи в других странах ЕС или за его пределами.

Наряду с этим, по данным агентства, Брюссель планирует оказать восточным странам ЕС поддержку в размере €100 млн.

«Украинские коррупционные схемы»

По словам доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, в ситуации с запретом импорта Украина пожинает плоды «европейской интеграции».

«Евросоюз уже давно применяет нерыночные принципы распределения квот между странами — поставщиками зерна. И Киеву в этом картельном сговоре нет места, поскольку его продукция стоит на порядок меньше западной. Поток дешёвого украинского зерна, хлынувший в ЕС, может оставить без работы местных фермеров. Как выясняется, власти Польши, Болгарии и Словакии не готовы жертвовать интересами своих сельхозпроизводителей во имя демонстрации солидарности с Киевом», — сказал аналитик в разговоре с RT.

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Он также отметил, что «обещанные Брюсселем €100 млн вряд ли заставят фермеров из пострадавших от украинского импорта стран изменить свою позицию».

«Эта сумма слишком мала, чтобы компенсировать их утраченную выгоду. Кроме того, никакие меры финансовой поддержки сельхозпроизводителей не способны обеспечить молниеносных положительных результатов. Что касается гипотетических санкций Брюсселя в отношении Софии, Варшавы или Будапешта, то подобных пустых угроз никто не боится. Там прекрасно осознают, что евробюрократия не обладает политической волей для реализации столь жёстких мер», — пояснил Павел Фельдман.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак полагает, что не последнюю роль в ситуации с зерновым кризисом сыграли и «украинские коррупционные схемы».

«В результате из-за демпинга украинского зерна, от которого ничего не получает простой народ Украины, гибнут ещё и производители сельхозпродукции европейских стран», — констатировал аналитик в беседе с RT.

При этом Дудчак полагает, что пока сложно спрогнозировать, чем закончится противостояние центральноевропейских стран и Брюсселя по поводу украинского импорта.

«Одно дело, если бы одна Венгрия бунтовала, но здесь уже несколько стран подключились к этому процессу. Посмотрим, чем всё закончится. Но точно можно сказать, что нынешняя ситуация — не в интересах европейских производителей. Это исключительно в интересах коррумпированных украинских и европейских чиновников. И в интересах Вашингтона, которому выгодно ослабление Европы», — отметил эксперт.

Он добавил, что на украинской экономике эмбарго вряд ли серьёзно отразится, поскольку она и так сегодня фактически является дотируемой.

«На украинской экономике это уже никак не скажется, потому что она находится как бы на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Для неё это особой проблемой не станет. Ведь порядка 60% бюджета Украины формируется за счёт внешних источников финансирования», — заключил Александр Дудчак.