В Минсельхозе Румынии заявили, что ЕК может приостановить импорт зерна c Украины до 5 июня

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия (ЕК) готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна c Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.

По словам Дая, европейские чиновники представили пакет регламентирования ввоза продуктов с Украины.

«Этот пакет предусматривает механизм остановки импорта до 5 июня для зерна, кукурузы, семян подсолнечника, рапса», — цитирует министра РИА Новости.

Он уточнил, что такая мера может быть принята через два дня после того, как ряд стран отменит односторонние решения о запрете импорта продуктов с Украины.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

19 апреля власти Болгарии приняли решение ввести запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзита.