Иштван Надь: Венгрия добилась согласия ЕК на меры по запрету украинских продуктов

Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что Венгрия в ходе переговоров с Европейской комиссией добилась возможности сохранять меры по запрету импорта сельхозпродуктов из Украины и осуществлять контроль за их транзитом по территории страны.

Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня удалось добиться того, что все результаты, которые мы ранее смогли предъявить касательно запрета на импорт украинских продуктов, мы сможем сохранить и дальше», — сказал Надь.

По его словам, Венгрия обеспечивает транзит, проверяя, чтобы сельхозпродукты из Украины покинули страну.

15 апреля Минсельхоз Венгрии заявил, что ведомство до 30 июня 2023 года запрещает импорт сельхозпродуктов с Украины.

Надь сообщил, что в партиях кукурузы, поступившей в Венгрию с Украины, нашли токсины и генетически модифицированные организмы (ГМО).