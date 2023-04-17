В поставках украинской кукурузы в Венгрию нашли токсины и ГМО

В партиях кукурузы, поступившей в Венгрию с Украины, нашли токсины и генетически модифицированные организмы (ГМО), сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Об этом он сказал в интервью газете Magyar Nemzet.

Как отметил Надь, недавно в ходе проверок было выявлено «несколько случаев заражения кукурузы микотоксинами, а также несколько случаев присутствия ГМО».

«Кроме того, в двух случаях было обнаружено заражение сои», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что украинское сельское хозяйство, получившее беспошлинный доступ к европейскому рынку, начало экспортировать большое количество птицы, яиц и мёда в дополнение к зерновым.

Это вытесняет венгерские продукты с их традиционных рынков и сбивает отпускные цены ниже уровня производственных затрат, подчеркнул министр.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

Также Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины.