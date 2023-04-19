Глава ЕК пообещала фермерам восточных стран ЕС деньги за отмену запрета импорта из Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала восточным странам ЕС программу помощи для фермеров на сумму €100 млн за отмену запрета на импорт сельхозпродукции с Украины.

«Председатель фон дер Ляйен направила ответ странам ЕС на письмо об импорте украинских аграрных продуктов. В первую очередь в рамках поддержки фермеров мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в €56,3 млн евро, и мы сейчас готовим новый пакет поддержки в €100 млн», — цитирует заявление ТАСС.

Также в Еврокомиссии потребовали от восточных стран ЕС соблюдения принципов единства таможенного пространства и рынка в действиях.

Ранее премьер-министр Болгарии Гылыб Донев анонсировал обсуждение запрета импорта сельхозпродукции с Украины.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

В ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции.