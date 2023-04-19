Румыния обсуждает введение ограничений на импорт сельхозпродукции с Украины
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Об этом сообщает РИА Новости.
«В последние недели я встречался с румынскими фермерами и обсуждал все меры, которые необходимо принять. Я полностью согласен с тем, что нам необходимо увидеть этот комплекс мер», — заявил он.
По его словам, ограничения могут быть введены против импорта зерна, круп, мёда, масла, молока и куриного мяса.
Ранее власти Болгарии приняли решение ввести запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзита.
17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.
15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.