«Результат политических решений»: европейская промышленность обвалилась рекордно за последние три года

В марте объём производства в странах еврозоны сократился сразу на 4,1% по сравнению с февралём. Падение оказалось почти в два раза сильнее, чем ожидали аналитики, и стало самым масштабным за последние три года. Ситуация в европейской промышленности ухудшается уже десятый месяц подряд. Одной из главных причин наблюдаемой динамики эксперты называют последствия антироссийских санкций. Так, отказ от закупок энергоресурсов у Москвы привёл к удорожанию энергии и целого ряда других товаров, что обернулось снижением спроса на промышленные товары в ЕС. Для борьбы с повышением цен власти региона начали поднимать процентные ставки. Однако инфляция в Европе всё ещё более чем втрое превосходит целевой уровень, а кредиты для населения и бизнеса становятся всё менее доступными.

Промышленное производство в Европе сократилось максимальными темпами за последние три года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 15 мая, докладе статистической службы ЕС.

Как подсчитали в ведомстве, в марте 2023 года выпуск товаров в странах еврозоны упал на 4,1% по сравнению с февралём. Снижение оказалось почти вдвое хуже прогнозов аналитиков и стало самым глубоким с середины весны 2020-го, когда регион переживал последствия пандемии коронавируса.

Относительно марта 2022-го производство просело на 1,4%, хотя ранее специалисты ожидали увеличения показателя на 0,9%, свидетельствуют данные платформы TradingView. В годовом выражении промышленный спад отмечен в большинстве государств еврозоны, а наихудшая динамика зафиксирована в Ирландии (-26,3%), Литве (-16,6%), Эстонии (-12,6%) и Латвии (-6,3%).

Более того, в апреле ситуация в европейской промышленности продолжила усугубляться. Такой вывод следует из материалов компании S&P Global и Гамбургского коммерческого банка.

Согласно исследованию организаций, по итогам второго весеннего месяца индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны опустился до трёхлетнего минимума и составил 45,8 пункта. Причём с июля 2022-го значение непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов, что традиционно указывает на развитие негативных тенденций в отрасли.

«Очевидно, что это не стихийный, а рукотворный процесс. То есть производство начало падать не из-за внешних обстоятельств, а в результате политических решений самого ЕС. Отправной точкой здесь стало сокращение поставок нефти и газа из России. Власти Европы делали всё для того, чтобы напакостить нам, но в итоге навредили самим себе», — объяснил RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Напомним, в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине Европа в рамках санкционной политики против Москвы начала отказываться от российских энергоресурсов. С декабря страны ЕС официально ввели эмбарго на поставки нефти из РФ морем и вместе с G7 запретили своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене выше определённого лимита. В феврале 2023-го аналогичные ограничения были введены и в отношении торговли нефтепродуктами.

Одновременно Евросоюз резко уменьшил и закупки российского газа. Так, в 2022 году прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию, а транспортировка газа по системе «Северный поток» стала невозможной после теракта на магистралях.

В результате, по словам экспертов, европейские страны потеряли источник дешёвой энергии, которая на протяжении десятилетий давала экономике региона значимые конкурентные преимущества. Россия между тем всего за год сумела практически полностью перенаправить экспорт углеводородов в азиатские страны и сегодня продаёт им своё сырьё по ценам ниже рыночных, отмечают специалисты.

«Европейцам же теперь достаются только дорогие энергоресурсы после переработки либо после перепродажи. Похоже, что Европу полностью списали со счетов, а рост экономики и благосостояния за счёт дешёвых энергоресурсов из России теперь им будет только сниться», — рассказал RT гендиректор компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлёв.

Удорожание энергии обернулось заметным повышением цен на различные товары и услуги в Европе. По словам Владимира Оленченко, в первую очередь отказ от российского сырья ударил по химической промышленности и производству удобрений ЕС.

«Наряду с этим в европейских странах сильно подорожали продукты, что повлияло на потребительский спрос. Если население тратит больше на еду, то на другие товары и услуги денег у людей остаётся меньше. Таким образом, косвенно страдают и другие непродуктовые отрасли. Если у бизнеса сужается круг потребителей, то он вынужден сокращать производство», — добавил Оленченко.

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Примечательно, что если ещё в 2021-м годовая инфляция в еврозоне составляла 5%, то уже осенью 2022-го значение поднималось до 10,6% — максимального уровня за всю историю. Для обуздания цен Европейский центробанк решил перейти к повышению процентной ставки, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживал её около нулевой отметки.

Менее чем за год базовую ставку в еврозоне подняли уже семь раз, и сейчас она составляет 3,75% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким со времён мирового финансового кризиса 2008 года.

Традиционно ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

В результате стремительного увеличения ставки ЕЦБ темпы роста потребительских цен в еврозоне стали постепенно снижаться и в марте 2023-го опустились до 6,9%. Впрочем, уже в апреле уровень инфляции в регионе вновь начал расти и поднялся до 7%. Власти региона намерены довести значение до целевой отметки 2%. На этом фоне специалисты ожидают дальнейшего ужесточения ДКП в Европе.

«Вместе с тем ещё большее повышение ставки будет только сильнее сдерживать выдачу кредитов и вести к снижению инвестиций. В результате спрос продолжит оставаться в подавленном состоянии, что будет негативно сказываться на производстве», — предположил Владимир Оленченко.

Капитальная замена

По данным Евростата, в марте по сравнению с февралём в еврозоне сильнее всего сократилось производство капитальных товаров — сразу на 15,4%. Речь идёт, например, о машинах, станках, оборудовании и транспортных средствах. Подобная динамика может говорить о том, что прекращение сотрудничества с Россией существенно отразилось на Европе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«До 2022 года Евросоюз был крупнейшим торговым партнёром России. При этом Москва закупала у ЕС значительно больше товаров, чем продавала. Свыше половины российского импорта как раз приходилось на долю станков и промышленного оборудования, от которых у нас была почти критическая зависимость», — отметила собеседница RT.

Впрочем, в 2022-м многие европейские компании объявили о прекращении работы в России. Параллельно Евросоюз запретил продавать Москве почти половину своей продукции. Так, после введения десяти пакетов антироссийских санкций сегодня под ограничения подпадает 49% экспорта из ЕС в РФ.

«Теперь Россия замещает импорт европейского промышленного оборудования поставками из Китая и других дружественных стран. Производителям же в самом ЕС непросто найти покупателей для своей продукции, так как серьёзным конкурентом на этом рынке выступает КНР», — добавила Мильчакова.

Кроме того, по её словам, негативное влияние на производство в ЕС оказывает и прекращение сотрудничества ведущих европейских автомобильных брендов с Россией. Причём на смену им также активно приходят китайские компании, подчеркнула эксперт.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, европейская промышленность может получить положительный импульс только в случае существенного снижения инфляции и оживления потребительского спроса на товары длительного пользования. Впрочем, как полагает собеседник RT, процесс «вряд ли будет быстрым и лёгким» в условиях действующих антироссийских санкций и растущей конкуренции со стороны Китая.

«Ограничения против наших энергоносителей уже привели к значительному оттоку сырья из Европы, а КНР активно инвестирует в сектор аккумуляторов и электромобилей. Всё это вкупе с планами перехода на возобновляемые источники энергии до 2030 года ставит Европу в весьма затруднительное положение. При этом, если учесть, что в США сейчас более выгодные условия по отдельным отраслям, мы уже в среднесрочной перспективе, вероятно, увидим активный переезд производств из ЕС в Штаты. Экономика же Европы может получить хоть и небольшой, но затяжной производственный кризис продолжительностью шесть — десять лет», — заключил Деев.