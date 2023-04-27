«Будем реагировать»: в России предупредили о встречных мерах при введении G7 запрета на экспорт в РФ

Москва будет реагировать взвешенно и продуманно, если страны «группы семи» введут полный запрет на экспорт товаров в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Причём, по её словам, обратные последствия западных рестрикций в первую очередь ударят по Европе. Как рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в качестве ответной меры Москва способна завершить зерновую сделку или прекратить поставки критически важной продукции государствам G7. В частности, речь идёт о титане, удобрениях и ядерном топливе, считают эксперты. Чем усиление санкционного давления на Россию может грозить Западу — в материале RT.

Москва примет ответные меры в случае введения странами «Большой семёрки» полного запрета на поставки товаров в Россию. Об этом в четверг, 27 апреля, во время брифинга сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Если будут вводиться новые санкции, мы будем реагировать, но реагировать — как и всегда — продуманно, выверенно, взвешенно, руководствуясь задачами защиты своих интересов, граждан, поддержания устойчивости национальной экономики, интересами отечественного бизнеса… Есть чёткое понимание, как надо действовать», — заявила Захарова.

По её словам, Запад своими рестрикциями подрывает общепринятые принципы многосторонней торговли и обесценивает нормы суверенного равенства. При этом обратные потери вводимых против России ограничений не волнуют главного инициатора санкций в лице США, поскольку все негативные последствия в первую очередь сказываются на Евросоюзе, отметила Захарова.

«США, раскручивая санкционную спираль против России, фактически используют методы недобросовестной конкуренции по отношению к своим европейским союзникам… Аналитики открыто обсуждают угрозу деиндустриализации Европы из-за снижения её конкурентоспособности… А кто же в Вашингтоне будет думать о каких-то других государствах?» — добавила представитель МИД.

Россия между тем намерена и дальше развивать взаимодействие с надёжными партнёрами, подчеркнула Захарова. По её словам, экономика страны продолжит адаптироваться к новым финансовым и внешнеторговым условиям.

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году Соединённые Штаты вместе с ЕС и рядом других государств ввели уже свыше 12,6 тыс. торговых, финансовых и других ограничений против России. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, коснулись поставок целого ряда западной продукции в Россию. Между тем, согласно исследованию американского Института международных финансов (IIF), на сегодняшний день Москве удалось успешно заместить эти товары, в основном — импортом из Китая. На этом фоне Запад по-прежнему пытается найти способ усилить санкционное давление на РФ.

В частности, по информации газеты Financial Times, Вашингтон предложил своим партнёрам по G7 ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию. Вместе с тем, как уточняет издание, Япония и европейские страны пока что не поддержали эту инициативу.

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Подобные предложения со стороны США больше «походят на упреждающую риторику» с целью посмотреть на реакцию Москвы и других стран, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Впрочем, по мнению эксперта, полностью остановить экспорт в Россию будет проблематично.

«Страны G7 поставляют нам технологии, поэтому запрет на экспорт может создать определённые сложности для российской экономики. Однако всегда есть лазейки, и ограничения можно обойти. Наш рынок в целом достаточно прибыльный и привлекательный для Запада, а потому отдельные компании из этих стран продолжат продавать нам свои товары обходными путями, в том числе через дружественные для нас государства», — пояснил Остапкович в беседе с RT.

В целом, как полагает специалист, сам по себе возможный запрет на экспорт продукции в Россию не приведёт к серьёзным потерям для «группы семи». Тем не менее ощутимый ущерб Западу могут нанести ответные ограничения Москвы на поставки критически важных товаров. Такую точку зрения выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются. Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

РИА Новости

© Екатерина Штукина

По словам Георгия Остапковича, на сегодняшний день западные страны активно отказываются от закупок нефти и газа у РФ, но всё ещё достаточно сильно зависят от российской продукции атомного обогащения. Кроме того, государства G7 в больших объёмах закупают у Москвы удобрения, поэтому пока воздерживаются от введения ограничений против этих поставок, рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«Поставки удобрений — чувствительная тема для стран Запада. Они бы не хотели нарушать баланс и создавать дефицит солей, от которых зависит урожайность той же пшеницы. Также под санкции не подпали российские титан и уран — по тем же причинам, что и удобрения. Всё это достаточно важная продукция, поэтому не исключаю, что в качестве ответной меры Россия может запретить продажу и титана, и всех видов ядерного топлива», — предположил Емельянов.

Санкционный бумеранг

Примечательно, что по мере усиления санкционного давления в 2022 году ряд специалистов изначально прогнозировали обвал российской экономики двузначными темпами. Тем не менее, по данным Международного валютного фонда, реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, по разным оценкам, уже в 2023-м показатель может вернуться на положительную траекторию и прибавить от 0,7 до 2%.

«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года. Так, в текущем месяце МВФ улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза», — заявил накануне премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как подчеркнул глава кабмина, экономическая ситуация в стране оказалась далека от той катастрофы, которую, вероятно, ожидали недоброжелатели. При этом любопытно, что провал введённых в отношении Москвы рестрикций теперь уже признают и в самих США. Так, по словам председателя Федеральной резервной системы (выполняет функции центробанка Штатов), России удалось избежать жесточайших последствий санкций.

«Санкции наносят вред, но не так сильно, как мы надеялись… Конечно, (этому способствовала работа. — RT) Центробанка и правительства. Очевидно, что они делают всё возможное, чтобы продать свою нефть китайцам и индийцам, и те её покупают. Но они смогли найти выход. Мы ввели санкции практически в каждой экономической сфере, до которой смогли дотянуться… но они снова делают всё возможное, чтобы их избежать», — рассказал Пауэлл во время разговора с российскими пранкерами Лексусом и Вованом.

Причём, как отметил глава Федрезерва, сильнее всего от введённых против России санкций пострадали страны Восточной Европы, например Польша, в то время как самим США по большей части удалось избежать серьёзных последствий. Тем не менее общее положение дел в Соединённых Штатах также остаётся сложным, добавил Джером Пауэлл.

На фоне антироссийских ограничений и, в частности, отказа от закупок энергоресурсов у Москвы США столкнулись с рекордным за 40 лет разгоном инфляции. Для борьбы с повышением цен ФРС была вынуждена резко повысить свою процентную ставку. Хотя действия регулятора позволили несколько ослабить инфляционное давление, политика Федрезерва стала одной из причин разразившегося в стране банковского кризиса. Более того, в условиях высоких ставок американская экономика может перейти к спаду в 2023 году.

«Что касается этого года, то в большинстве прогнозов говорится о том, что экономика США будет расти, но довольно низкими темпами — рост менее 1%. Однако рецессия так же вероятна, как и очень медленный рост… Когда рост уже очень медленный, любой шок или негативное явление — будь то новый штамм коронавируса или события на Украине — может ввести экономику США в рецессию», — отметил Пауэлл.