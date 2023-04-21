Себе во вред: в Кремле предупредили об угрозе мирового кризиса в случае введения G7 полного запрета на экспорт в Россию

Возможные попытки стран G7 запретить экспорт в Россию могут подтолкнуть мировую экономику к новому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле отслеживают ситуацию самым тщательным образом и учитывают все возможные риски. Ранее о планах «группы семи» практически полностью остановить продажу товаров Москве сообщили СМИ со ссылкой на источники. В Евросоюзе при этом отрицают обсуждение подобных инициатив. В свою очередь, специалисты в США признают, что все предыдущие торговые ограничения Запада практически не отразились на России. По словам экспертов, Москва сумела заменить поставки американских и европейских товаров импортом из Китая. Причём дополнительные санкции могут лишь навредить самим инициаторам рестрикций, уверены аналитики.

Обсуждаемая на Западе инициатива о почти полном запрете поставок товаров в Россию рискует поставить под удар всю глобальную экономику. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и Вашингтоне, они, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — предостерёг Песков.

По его словам, российские власти отдают себе отчёт в том, что США и Евросоюз активно раздумывают над дополнительными рестрикциями. В этой связи Москва отслеживает ситуацию самым тщательным образом, добавил представитель Кремля.

«Вместе с тем не нужно забывать, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объёмом санкций, как мы. Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития и учитываем те опасности, которые кроются за такими помыслами наших противников», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году Соединённые Штаты вместе с ЕС и рядом других государств ввели уже свыше 12,6 тыс. различных антироссийских санкций. Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

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Ограничения, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В этих условиях ряд специалистов изначально прогнозировали обвал российской экономики в 2022 году двузначными темпами. Тем не менее, по данным Международного валютного фонда, реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

По мнению экспертов, ощутимую помощь экономике оказали масштабные меры властей по поддержке бизнеса и населения, а также быстрая адаптация компаний и оперативное расширение торговых связей с дружественными странами. Кроме того, значимую роль сыграли высокие цены на сырьевые товары и подготовленность финансовой системы к жёстким санкциям, уверены аналитики.

В результате, как полагают в МВФ, уже в 2023 году российский ВВП может вернуться на траекторию роста и прибавить около 0,7%. В то же время Министерство экономического развития РФ прогнозирует увеличение показателя сразу на 1,2%.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Запад с помощью санкций попытался обвалить рубль, спровоцировать разрушительную инфляцию, разорвать связи с российскими компаниями, а также лишить страну доступа к финансовым каналам коммуникаций и экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам. В конечном счёте эти планы потерпели крах, подчеркнул глава государства.

«Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе… Мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей», — заявлял Путин.

РИА Новости

© Гавриил Григоров

В то же время, по его словам, инициаторы санкций наказали самих себя, поскольку антироссийские ограничения спровоцировали энергетический кризис на Западе, потерю рабочих мест, закрытие предприятий и рост цен. Тем не менее даже на фоне всех этих обстоятельств недружественные страны по-прежнему пытаются найти способ усилить санкционное давление на Москву.

Так, по информации Bloomberg, в настоящий момент чиновники США и других государств G7 изучают возможность ввести практически полный запрет на экспорт своей продукции в Россию. Исключения планируется сделать только для медикаментов и продовольствия. Инициатива способна «полностью изменить существующий режим санкций», хотя идея всё ещё обсуждается и ситуация может измениться, пишет агентство.

Примечательно, что информацию об изучении подобных планов «Большой семёркой» также подтвердило издание Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве. В свою очередь, официальный представитель Евросоюза заявил, что таких дискуссий не было, пишет ТАСС.

«Станет ударом для Запада»

Как рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ещё в 2021 году на долю стран «группы семи» приходилось порядка 26—27% в общем объёме российского импорта. Причём поставки товаров шли в основном из Германии, США, Италии, Франции и Японии, в то время как ввоз грузов из Великобритании и Канады был незначительным.

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«В основном Россия закупала у стран G7 фармацевтическую и химическую продукцию, а также автомобили, станки, измерительные приборы, текстиль, обувь, одежду, декоративную косметику, бытовую технику и электронику. Конечно, самая большая статья импорта России — это машиностроительная продукция, на которую приходилось почти половина поставок в денежном выражении», — отметила Мильчакова.

Между тем за последний год Москва в значительной степени сумела переориентировать торговые потоки с Запада на Восток. Как отмечают специалисты американского Института международных финансов (IIF), после уже введённых ограничений на поставки ряда товаров из США и ЕС России удалось успешно заместить эту продукцию, в первую очередь — импортом из Китая.

По оценкам российских властей, в 2022 году взаимный товарооборот между Москвой и Пекином увеличился примерно на треть и впервые за всю историю достиг $185 млрд. Более того, уже в 2023-м показатель может преодолеть планку $200 млрд.

«Относительно прошлого года импорт товаров в Россию в общем и целом стабилен — по большей части благодаря замещению Китаем сокращающихся поставок из западных стран. Единственный итог наших санкций — реорганизация торговли», — написал в Twitter главный экономист IIF Робин Брукс.

Тем не менее, если страны G7 попробуют полностью запретить продажу своих товаров Москве, Россия на первых этапах всё же может ощутить определённую нехватку технологической и фармацевтической продукции, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. Впрочем, как полагает специалист, со временем эти поставки также удастся частично компенсировать товарами других стран, в том числе за счёт параллельного импорта.

РИА Новости

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Напомним, параллельный импорт подразумевает ввоз в Россию оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей. В 2022 году правительство решило официально легализовать этот механизм для обеспечения внутреннего рынка востребованными товарами на фоне ухода многих зарубежных брендов и торговых рестрикций Запада.

«Параллельный импорт и прочие альтернативные поставки достаточно сложно полностью остановить. При этом вполне вероятно, что сами инициаторы новых санкций будут стараться обходить собственные ограничения», — добавил Евгений Калянов в разговоре с RT.

Похожую точку зрения выразил и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, попытка совсем остановить поставки товаров в Россию принесёт западным компаниям многомиллиардные убытки, поэтому в случае одобрения такой инициативы страны G7 вряд ли будут её строго соблюдать.