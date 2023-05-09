С переходом на рубли и юани: с начала 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 41%

С января по апрель 2023 года российско-китайский товарооборот увеличился более чем на 41% и превысил $73 млрд. Как отмечают эксперты, Москва в больших объёмах продаёт Пекину нефть, газ, уголь, продовольствие, металлы, древесину и продукцию химической промышленности. В свою очередь, КНР поставляет в РФ электронику, оборудование, бытовую технику, автомобили и ряд потребительских товаров. По оценке российских властей, уже в текущем году объём взаимной торговли между двумя странами превысит отметку $200 млрд, а в перспективе может достичь $250 млрд. Причём уже сегодня порядка 70% расчётов Москва и Пекин проводят в рублях и юанях.

За первые четыре месяца 2023 года товарооборот России и Китая вырос на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и достиг $73,15 млрд. Такие цифры во вторник, 9 мая, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, с января по апрель отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 24,8% в годовом выражении — до $39,46 млрд. Пекин тем временем нарастил поставки товаров Москве на 67,2% — до $33,69 млрд.

«С одной стороны, рост товарооборота происходит благодаря тому, что Россия перенаправляет в Китай значительные объёмы экспорта энергоресурсов, включая нефть, газ и уголь. С другой — после ухода с российского рынка многих западных брендов их продукцию начали активно замещать аналоги из КНР», — объяснила RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как отметила специалист, к началу 2023 года Россия вышла на первое место по поставкам сырой нефти в КНР, опередив Саудовскую Аравию. Причём, по данным китайской таможни, Москва сейчас поставляет сырьё Пекину в среднем по $74 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60.

Помимо энергоносителей, Китай в больших объёмах закупает российские металлы и древесину, добавила Мильчакова. Наряду с этим в азиатской республике стремительно растёт спрос на продовольствие и удобрения из РФ, о чём RT рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Также по теме «Тенденция будет иметь долгосрочный характер»: как Россия вышла на первое место по поставкам нефти и газа в Китай По данным Главного таможенного управления Китая, в начале 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти и природного газа в КНР....

«Мы уже существенно нарастили отгрузки своей сельхозпродукции в Китай. Экспорт этого вида товаров будет и дальше расти в II квартале, так как уже есть крупные контракты на поставки кукурузы, рапса и зерна. В обе стороны идёт и торговля нефтехимической продукцией», — отметил эксперт.

По словам Натальи Мильчаковой, Россия сейчас закупает у Китая ряд потребительских товаров, электронику, оборудование и бытовую технику. Кроме того, из КНР активно поступает продукция машиностроения, в частности автомобили, а также комплектующие к ним, уточнил Алексей Маслов.

Например, за последний год доля новых китайских легковых машин на российском рынке увеличилась почти в 3,5 раза и по итогам апреля составила 44%. Такой вывод следует из материалов аналитического агентства «Автостат».

«Безусловно, расширение товарооборота между Россией и КНР отчасти связано с санкциями. Китайские производители заменили целый ряд европейских. К примеру, произошла полная замена поставщиков в области нефтехимии, полимерных материалов, которые ранее приходили в основном из ЕС. Кроме того, все контракты на поставки электрооборудования (как бытового, так и промышленного) также сейчас в полном объёме выполняет КНР», — подчеркнул Маслов.

С опережением графика

В 2022 году объём российско-китайской торговли увеличился примерно на треть и, по разным оценкам, составил $185—190 млрд. Достигнутый уровень стал самым высоким за всю историю экономических отношений двух стран. При этом на сегодняшний день показатель растёт с опережением планов.

Ранее Москва и Пекин условились довести взаимный товарооборот до $200 млрд в 2024 году. Впрочем, с учётом нынешних темпов намеченная планка может быть не только достигнута, но и превышена уже по итогам 2023-го. Об этом ранее сообщил президент России Владимир Путин.

«Приоритетной для нас была и остаётся тематика торгово-экономического взаимодействия, что вполне естественно, учитывая, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра нашей страны... Поставлена задача кратно нарастить объём торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям, прежде всего в финансовой, в промышленно-технологической и транспортно-логистической областях», — заявил Путин 21 марта во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

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В дальнейшем стороны планируют довести товарооборот до $250 млрд. Причём по мере увеличения объёмов взаимных поставок Россия и Китай стремятся минимизировать расчёты в американской и европейской валютах и всё чаще проводят операции в рублях и юанях. Такая политика призвана защитить торговлю от негативного влияния третьих стран, о чём RT рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы не ставим задачи завтра отказаться от использования долларов или евро... Мы (их. — RT) используем, но стараемся переходить на более надёжные расчётные единицы. С Китаем мы рассчитываемся уже порядка 70% в наших национальных валютах. Это будет дальше продолжаться, покуда страны — эмитенты резервных валют будут проводить такую (санкционную. — RT) политику. Это вынужденная мера, и, знаете, слава богу, что так произошло, потому что расчёты в рублях... для нас наиболее комфортны, для бизнеса наиболее комфортны, и я думаю, что за этим будущее», — подчеркнул Силуанов.

По мнению Натальи Мильчаковой, уверенный рост товарооборота с Китаем позволит России быстрее оправиться от санкционных потерь. Так, ещё в начале 2023-го ряд специалистов и ведомств предполагали, что после прошлогоднего снижения на 2,1% экономика РФ продолжит сокращаться. Но теперь, например, эксперты Центробанка прогнозируют рост ВВП страны на 0,5—2% в текущем году, а в 2024-м ждут увеличения показателя на 0,5—2,5% и его возвращения к докризисному уровню.

«Рекордный рост торговли, безусловно, положительно влияет на экономику России, так как обеспечивает её главной статьёй доходов — нефтегазовых. Импорт из Китая при этом позволяет почти полностью обеспечить обрабатывающую промышленность и потребительский рынок товарами, которые прежде в основном шли с западного направления. В то же время нам не стоит попадать в критическую зависимость от поставок из одной страны, поэтому нужны диверсификация закупок и развитие собственных компетенций», — заключила Мильчакова.