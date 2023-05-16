Топливный максимум: Россия нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов до самого высокого уровня с начала спецоперации

Россия нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимального уровня с февраля 2022 года, заявили в Международном энергетическом агентстве. Как отмечают эксперты, даже в условиях западных санкций у Москвы нет проблем с поиском желающих приобрести у неё энергоресурсы. При этом на сегодняшний день российские компании сумели переориентировать поставки углеводородов в дружественные страны, в первую очередь в Индию и Китай. Для привлечения новых покупателей и борьбы с конкурентами российский бизнес сначала предоставлял значительные скидки на энергоресурс. Но сейчас размер дисконта начал постепенно сокращаться, что должно благоприятно отразиться на состоянии бюджета РФ, уверены специалисты.

В апреле 2023 года Россия нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с мартом и довела показатель до 8,3 млн баррелей в день. Значение стало максимальным с начала специальной военной операции на Украине, о чём говорится в опубликованном во вторник, 16 мая, докладе Международного энергетического агентства.

«Предложение российской нефти продолжало оставаться устойчивым… Похоже, у России нет проблем с поиском желающих купить её нефть и нефтепродукты», — признали авторы исследования.

Напомним, с февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. В феврале 2023-го аналогичные ограничения заработали в отношении нефтепродуктов, проданных Москвой дороже $45 и $100 за баррель в зависимости от категории топлива.

Свои действия Запад объяснил желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты и к настоящему моменту уже смогли переориентировать экспорт сырья в дружественные страны. Об этом ранее заявлял министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Ведётся плотная работа по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объём экспорта, который выпал в связи с эмбарго. Снижения продаж не произошло», — подчеркнул глава Минэнерго.

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов

РИА Новости

© Александр Астафьев

По данным МЭА, в апреле основными покупателями сырой нефти у России стали Индия и Китай. На долю обоих государств пришлось почти 79% экспорта сырья. В свою очередь, из общего объёма проданных Москвой нефтепродуктов примерно 27% получили турецкие, индийские и китайские импортёры, а остальные поставки были распределены между Ближним Востоком, Южной Америкой, Африкой и Юго-Восточной Азией, пишет РИА Новости.

«России удалось сформировать собственный флот, который позволяет отправлять нефть туда, куда нам выгодно и где её точно возьмут. При этом некоторые иностранные компании также соглашаются перевозить наше сырьё. Так, например, греки продолжают оказывать нам услуги по транспортировке и, по некоторым данным, делают это по ценам выше потолка», — рассказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ниже рынка

Тем не менее, хотя России удалось сохранить физические объёмы экспорта сырья, денежные поступления в бюджет от продажи углеводородов пока остаются ниже, чем год назад. По данным Министерства финансов РФ, с января по апрель 2023-го в государственную казну поступило около 2,3 трлн рублей нефтегазовых доходов — на 52,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Дело в том, что высокий спрос на российскую нефть продиктован в том числе скидкой, которую были готовы предоставлять наши нефтяники, чтобы побыстрее перенаправить потоки с Запада на Восток. В условиях слабо насыщенных топливом рынков возможность покупать нефть с дисконтом выглядит для многих весьма привлекательно», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По словам Сергея Пикина, предоставление скидок позволило Москве привлечь большое число новых покупателей нефти и на многих рынках обойти конкурентов из стран Ближнего Востока. Между тем в последнее время размер дисконта начал снижаться, отметил специалист.

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Как следует из материалов Минфина и лондонской биржи ICE, за последние четыре месяца скидка сократилась более чем в полтора раза. Так, если ещё в середине января баррель сырья российской марки Urals на мировом рынке торговался в среднем на $34,94 дешевле эталонного сорта Brent, то к настоящему моменту дисконт уменьшился до $22,49.

На этом фоне, согласно оценке Министерства финансов, динамика нефтегазовых доходов России уже «постепенно выходит на стабильную траекторию». Похожую тенденцию фиксируют и специалисты МЭА. По данным организации, в апреле за счёт снижения скидки Москва получила от экспорта нефти на $1,7 млрд больше по сравнению с предыдущим месяцем и заработала $15 млрд. Правда, вырученная сумма была на 27% меньше, чем годом ранее, Но следует заметить, что в марте эта разница была гораздо больше — она составляла 40%.

«Спрос на нефть в мире растёт, и, соответственно, покупатели начинают более активно конкурировать за товар, из-за чего и сокращается скидка. Кроме того, если раньше дисконт позволял нашим нефтяникам уйти от части налогов, то с 1 апреля у компаний такой возможности больше нет, так как заработала новая система налогообложения», — пояснил Сергей Пикин.

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По мнению Игоря Галактионова, в ближайшее время размер скидки продолжит снижаться и может опуститься до $10—15 за баррель. Это, в свою очередь, должно будет благоприятно отразиться на российской казне, так как нефтяные цены могут вернуться к заложенным в бюджете уровням, уверен Сергей Пикин.

Плата за санкции

Примечательно, что даже после введённого эмбарго европейские государства продолжают закупать российскую нефть, но уже через посредников и по более высоким ценам, отмечают эксперты. Так, по словам Игоря Галактионова, страны Азии приобретают у Москвы сырую нефть со скидкой, перерабатывают её, после чего отправляют в ЕС в виде готовых нефтепродуктов.

При этом в руководстве Евросоюза выражают недовольство подобной практикой и требуют принять меры в отношении азиатских партнёров, в частности Индии. Как заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, благодаря ценовому потолку на российскую нефть Нью-Дели получил доступ к дешёвому сырью и теперь зарабатывает на продаже топлива Европе по рыночной стоимости.

«То, что Индия покупает нефть у России, это нормально… Но если она использует это для того, чтобы быть центром, который перерабатывает российскую нефть, а побочные продукты продаёт нам... мы должны действовать», — заявил Боррель в интервью Financial Times.

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Впрочем, по мнению специалистов, у Евросоюза не остаётся другого выхода, кроме как продолжить импортировать дорогое топливо. Причём, как отметил Сергей Пикин, даже Саудовская Аравия сейчас отгружает нефть в Азию с некоторой скидкой — для конкуренции с Россией, но Европе продаёт энергоресурс с премией.

«Более того, большинство европейских заводов работают на сернистой нефти, которую особо нигде не купишь, кроме как в России. В результате им приходится выискивать её или находить похожую, но дороже. Это прямые потери для бизнеса ЕС, так как снижается их промышленное производство. При этом высокие цены на углеводороды способствовали и разгону инфляции в регионе, поэтому граждане тоже вынуждены адаптироваться к новым условиям», — заключил собеседник RT.