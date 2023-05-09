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Глава ЕК: новые антироссийские санкции направлены на противодействие обходу ограничений

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Новый пакет антироссийских санкций ЕС сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК: новые антироссийские санкции направлены на противодействие обходу ограничений
  • Gettyimages.ru

«В минувшую пятницу комиссия одобрила своё предложение в отношении 11-го пакета санкций. Он сфокусируется на прекращении обхода санкций», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она отметила, что в ЕС пошатнули возможности России, введя десять пакетов санкций.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

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