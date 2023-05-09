Глава ЕК: новые антироссийские санкции направлены на противодействие обходу ограничений

Новый пакет антироссийских санкций ЕС сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В минувшую пятницу комиссия одобрила своё предложение в отношении 11-го пакета санкций. Он сфокусируется на прекращении обхода санкций», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она отметила, что в ЕС пошатнули возможности России, введя десять пакетов санкций.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.