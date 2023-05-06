«Американская методичка»: в МИД России объяснили отказ Борреля учитывать мирный план Китая

В Москве раскритиковали главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля за отказ от китайского плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, европейский дипломат лишь транслирует позицию США. По её словам, игнорировать позицию КНР «может только ничего не смыслящий в геополитике человек». По мнению экспертов, заявления Борреля и киевского режима свидетельствуют лишь о том, что Вашингтон не заинтересован в прекращении боевых действий на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля за отказ от китайского плана мирного урегулирования конфликта на Украине. По её мнению, европейский дипломат транслирует точку зрения американских властей.

«Во-первых, это не ЕС считает. И даже не Боррель. А США. Во-вторых, если бы ЕС был в состоянии «считать», то в такой ситуации не оказался бы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как считает официальный представитель МИД РФ, «не воспринимать всерьёз предложения, выдвинутые от имени пятой части населения планеты и ведущей экономики мира (КНР. — RT), может только ничего не смыслящий в геополитике человек или человек с колониальной логикой, не уважающий тех, кого считает «ниже себя».

«Боррель — счастливое исключение, он являет образ и того и другого одновременно», — добавила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ назвала «мирный план» Владимира Зеленского «очередной американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе».

«До последнего украинца»

Отметим, 5 мая на конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции Жозеп Боррель заявил о безальтернативности предложений Зеленского по завершению боевых действий. По мнению главы внешнеполитической службы ЕС, позиция Китая по урегулированию конфликта на Украине несостоятельна.

«Единственное, что можно назвать «мирным планом», — это предложение Зеленского, так как мирный план Китая таковым не является. Это набор соображений, идей, где желаемое выдаётся за действительное, а не мирный план. Единственный такой план — тот, что был предложен Украиной», — сообщил Боррель.

Обучение солдат ВСУ

© Командование Объединённых сил ВС Украины

В то же время он признал, что Москва не примет «план Зеленского». С точки зрения главы внешнеполитической службы ЕС, российская сторона якобы стремится к эскалации конфликта.

Напомним, Пекин представил свои предложения 24 февраля, в годовщину СВО. Они состоят из 12 пунктов, предполагающих запуск переговоров между Москвой и Киевом, ликвидацию гуманитарного кризиса, отмену односторонних санкций, отказ от применения и распространения ядерного оружия и других средств массового уничтожения.

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Также в Пекине заявили о необходимости «отбросить мышление холодной войны», прекратить расширять военные блоки и сосредоточиться на создании «устойчивой архитектуры европейской безопасности». Помимо прочего, Китай выразил готовность стать площадкой для возобновления переговоров.

Западные лидеры весьма противоречиво отреагировали на китайские инициативы. При этом НАТО и ЕС упрекнули Пекин в необъективности из-за тёплых отношений с Москвой. В свою очередь, в Киеве не стали торопиться с оценками и пообещали изучить план Китая.

20—22 марта председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву. Предложения азиатской державы по Украине стали одной из центральных тем его переговоров с Владимиром Путиным, который на совместной пресс-конференции положительно оценил китайский план.

«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — сказал Путин.

Однако, как отметил российский лидер, Москва и Пекин не наблюдают готовность принять предложения КНР.

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца — уже не на словах, а на деле», — отметил Путин.

26 апреля Си Цзиньпин провёл телефонные переговоры с Зеленским. В ходе беседы китайский лидер заявил, что «единственным выходом из кризиса являются диалог и переговоры».

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Зеленский, со своей стороны, отметил, что Китай может поспособствовать решению ряда проблем, включая обеспечение безопасности вокруг ЗАЭС.

Также он изложил Си Цзиньпину свою «формулу мира», суть которой сводится к воссозданию «территориальной целостности» Украины в пределах границ 1991 года. Таким образом Киев настаивает на отторжении Крыма и территорий, вошедших в состав России после начала СВО.

28 апреля в ходе общения с журналистами Зеленский сообщил, что в целях реализации своей «формулы мира» Украина планирует привлечь как можно больше государств для усиления давления «на страну-агрессора».

«Чтобы к этой формуле или на площадку обсуждения нашей формулы было привлечено как можно больше стран мира и они могли бы потом оказывать давление на Российскую Федерацию, чтобы восстановить мир, восстановить нашу территориальную целостность», — сказал политик.

«Выполнять распоряжения Вашингтона»

В ближайшее время на Украину и в другие страны Китай направит специального представителя по делам стран Евразии. Однако в НАТО, куда стремится вступить Украина, не изменили своего негативного отношения к плану КНР, считая, что Пекин должен лучше понимать точку зрения Украины и осудить Москву.

Как предположил в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Киев не намерен учитывать 12 пунктов, которые предложил Пекин в качестве возможного плана по разрешению конфликта.

По его мнению, режим Зеленского, пользуясь поддержкой и патронажем западных кураторов, планирует продолжать боевые действия, не считаясь с их возможными последствиями для глобальной безопасности, ведь собственный внятный план мирного урегулирования у Киева отсутствует.

Западная бронетехника в составе ВСУ

© Командование Объединённых сил ВС Украины

«По сути, никакого «плана Зеленского» не существует. На мой взгляд, киевский режим рассчитывает решить свои проблемы в ходе контрнаступления, о котором он очень много говорит. Никакого желания о чём-то договариваться Киев не проявляет», — констатирует Брутер.

Политика режима Зеленского подчинена интересам США, которые стремятся к эскалации конфликта, делая ставку на военный успех ВСУ, добавил специалист. Аналогичным образом действует и европейская дипломатия.

Как полагает Жозеп Боррель, в настоящее время европейские страны должны консолидировать усилия именно для военной поддержки Киева.

Отметим, что страны ЕС являются одними из спонсоров киевского режима. Европейские государства поставляют ВСУ разнообразное вооружение, включая танки, средства ПВО, артиллерию. По состоянию на конец апреля совокупная военная помощь европейских стран киевскому режиму превысила €13 млрд.

В данный момент Брюссель сосредоточен на выполнении обещания поставить ВСУ артиллерийские снаряды и ракеты на сумму €1 млрд. Также европейцы активно обучают украинских военнослужащих.

«Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине продолжает работу: было подготовлено более 16 тыс. украинских военных и по-прежнему стоит цель подготовить к концу года 30 тыс. военных», — заявил ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения в Люксембурге.

По мнению Брутера, милитаристские заявления Борреля далеки от реальных потребностей ЕС, так как современная политика Евросоюза лишена субъектности и подчинена «указаниям из Вашингтона».

«За годы пребывания под «американским зонтиком безопасности» европейцы отвыкли думать категориями национального интереса, национальной обороны, даже национального суверенитета. Конфликт на Украине негативно отражается на безопасности и экономике ЕС, но мы не слышим жёстких высказываний от Макрона, Шольца и других европейцев», — отметил Брутер.

Танки ВСУ

© Командование Объединённых сил ВС Украины

Как отметил в беседе с RT научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, на сегодняшний день европейцы превратились в «вассалов США» и поэтому Брюссель поддерживает так называемый план Зеленского.

При том аналитик пояснил, что «формула мира» украинского президента означает «фактическую капитуляцию России и развязывание Киеву рук для репрессий и геноцида мирного населения». Такой сценарий совершенно неприемлем для России и реализован не будет, уверен Камкин.

«Для мира необходим равноправный диалог, на который европейцы и США совершенно не способны. Поэтому план Китая Запад демонстративно отверг. Украина же не стала делать публичных заявлений в таком ключе, но все действия и заявления киевского режима говорят лишь о том, что он готов и далее выполнять распоряжения Вашингтона», — резюмировал Камкин.