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Боррель: ЕС считает план Зеленского единственным мирным планом по Украине

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ЕС считает единственным мирным планом по Украине план украинского лидера Владимира Зеленского, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель: ЕС считает план Зеленского единственным мирным планом по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Pier Marco Tacca

«Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского. Китайский план — это просто набор благих пожеланий», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что сейчас необходимо «поддерживать военные усилия Украины».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основой для будущих мирных усилий.

Он выразил благодарность китайским партнёрам за их намерение внести вклад в решение украинского кризиса.

 

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