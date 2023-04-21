МИД: ряд пунктов плана Китая по Украине могут стать основой будущих мирных усилий

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основной для будущих мирных усилий.

«Некоторые положения мирного плана, представленного нашими китайскими коллегами, могут быть основой, базой для будущих мирных усилий», — заявил Галузин.

Он выразил благодарность китайским партнёрам за их намерение внести вклад в решение украинского кризиса.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Главный научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру выразил мнение, что Китай предложил мирный план по урегулированию на Украине, чтобы продемонстрировать свою альтернативу тому мировому порядку, который существует под эгидой США.