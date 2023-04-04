Политолог Абиру: Китай предложил мирный план по Украине как альтернативу миропорядку США

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Китай предложил мирный план по урегулированию на Украине, чтобы продемонстрировать свою альтернативу тому мировому порядку, который существует под эгидой США.
Политолог Абиру: Китай предложил мирный план по Украине как альтернативу миропорядку США
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Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал главный научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру.

По его словам, выступая с планом мирного урегулирования по Украине, Пекин хотел продемонстрировать странам Африки, Азии и Латинской Америки свою готовность решить проблему роста цен на сырьё и продовольствие.

«Цель Китая — не в прекращении военных действий. Это невозможно в нынешних условиях... Цель Китая — продемонстрировать Глобальному Югу и Европе альтернативу США», — отметил Абиру.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что в США опасаются поддержки плана Китая по Украине другими странами.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.

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