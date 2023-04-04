Политолог Абиру: Китай предложил мирный план по Украине как альтернативу миропорядку США

Китай предложил мирный план по урегулированию на Украине, чтобы продемонстрировать свою альтернативу тому мировому порядку, который существует под эгидой США.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал главный научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру.

По его словам, выступая с планом мирного урегулирования по Украине, Пекин хотел продемонстрировать странам Африки, Азии и Латинской Америки свою готовность решить проблему роста цен на сырьё и продовольствие.

«Цель Китая — не в прекращении военных действий. Это невозможно в нынешних условиях... Цель Китая — продемонстрировать Глобальному Югу и Европе альтернативу США», — отметил Абиру.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что в США опасаются поддержки плана Китая по Украине другими странами.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.