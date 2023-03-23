Bloomberg: в США опасаются поддержки плана Китая по Украине другими странами

Власти Соединённых Штатов опасаются поддержки китайского плана урегулирования ситуации на Украине другими странами.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации.

«Полное отрицание может позволить Китаю доказать другим странам... что Вашингтон не заинтересован в мире», — говорится в материале.

Отмечается, что Вашингтон боится быть «загнанным в угол по поводу китайского предложения».

Как ранее писала газета South China Morning Post, аналитики высказывают мнение, что визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина показал стремление Китая к миру на Украине без выдвижения нереальных требований.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.