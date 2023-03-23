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Bloomberg: в США опасаются поддержки плана Китая по Украине другими странами

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Власти Соединённых Штатов опасаются поддержки китайского плана урегулирования ситуации на Украине другими странами.
Bloomberg: в США опасаются поддержки плана Китая по Украине другими странами
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации.

«Полное отрицание может позволить Китаю доказать другим странам... что Вашингтон не заинтересован в мире», — говорится в материале.

Отмечается, что Вашингтон боится быть «загнанным в угол по поводу китайского предложения». 

Как ранее писала газета South China Morning Post, аналитики высказывают мнение, что визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина показал стремление Китая к миру на Украине без выдвижения нереальных требований.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

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