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SCMP: Китай стремится к миру на Украине, не выдвигая нереальных требований

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Аналитики высказывают мнение, что визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина показал стремление Китая к миру на Украине без выдвижения нереальных требований.
SCMP: Китай стремится к миру на Украине, не выдвигая нереальных требований
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета South China Morning Post.

Как сообщает ТАСС, в статье также говорится о том, что мирные предложения Китая были восприняты на Западе как пророссийские из-за нежелания осудить Россию и попросить её уйти с Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что итоги встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина не дают Соединённым Штатам больших ожиданий на скорое завершение украинского конфликта.

21 марта российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта на Украине, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.

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