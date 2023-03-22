Белый дом: встреча России и Китая не даёт ожиданий скорого завершения конфликта на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что итоги встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина не дают Соединённым Штатам больших ожиданий на скорое завершение украинского конфликта.

«Не думаю, что сегодняшняя встреча даёт нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Российская Федерация и Китайская Народная Республика в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.

Москва и Пекин отметили, что международному сообществу необходимо поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что во всемирной организации поощряют все усилия любых государств, которые направлены на мирное разрешение украинского кризиса.