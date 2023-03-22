В ООН на фоне инициативы Китая по Украине заявили, что поощряют усилия любых стран
Его слова приводит РИА Новости.
«Но, конечно, мы поощряем все усилия от всех стран с целью сделать всё, что в их силах, для разрешения этого конфликта путём диалога», — сказал Хак.
Таким образом представитель ООН прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о мирном плане Китая.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта на Украине, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.
Также Россия и Китай призвали прекратить все шаги, способствующие эскалации напряжённости на Украине и затягиванию боевых действий, а также «избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу».