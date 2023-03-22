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В ООН на фоне инициативы Китая по Украине заявили, что поощряют усилия любых стран

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что во всемирной организации поощряют все усилия любых государств, которые направлены на мирное разрешение украинского кризиса.

Его слова приводит РИА Новости.

«Но, конечно, мы поощряем все усилия от всех стран с целью сделать всё, что в их силах, для разрешения этого конфликта путём диалога», — сказал Хак.

Таким образом представитель ООН прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о мирном плане Китая.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта на Украине, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.

Также Россия и Китай призвали прекратить все шаги, способствующие эскалации напряжённости на Украине и затягиванию боевых действий, а также «избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу».

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