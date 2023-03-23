Медведев отметил, что визит Си Цзиньпина в Россию прошёл блестяще
«Он прошёл блестяще: продемонстрировал, выражаясь теми формулами, которые обычно используются, новый уровень отношений», — цитирует политика РИА Новости.
Медведев добавил, что визит китайского лидера также указал на стратегическое партнёрство и взаимодействие между Москвой и Пекином на новом этапе.
Ранее телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.