Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

«Он прошёл блестяще: продемонстрировал, выражаясь теми формулами, которые обычно используются, новый уровень отношений», — цитирует политика РИА Новости.

Медведев добавил, что визит китайского лидера также указал на стратегическое партнёрство и взаимодействие между Москвой и Пекином на новом этапе.

Ранее телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.