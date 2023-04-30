«Сугубо политический подтекст»: Чехия и Словакия заявили о готовности поддерживать вступление Украины в ЕС

Прага и Братислава готовы продолжать поддержку «динамичного процесса вступления» Украины в ЕС. Об этом говорится в трёхсторонней декларации государств. Чехия и Словакия также выступили за дальнейшее укрепление обороноспособности киевского режима. Украинские власти, в свою очередь, указали, что ожидают начала переговоров о присоединении страны к ЕС уже в текущем году. Впрочем, по мнению аналитиков, единогласия по этому вопросу в Европе не наблюдается. При этом в Киеве тему евроинтеграции активно используют во внутриполитических целях, отмечают эксперты.

Чехия и Словакия выразили готовность продолжать поддерживать «динамичный процесс» присоединения Украины к ЕС. Об этом говорится в совместной декларации Киева, Праги и Братиславы, которую подписали президенты трёх стран.

«(Стороны. — RT) подтверждают, что Словацкая и Чешская республики готовы продолжать поддерживать динамичный процесс вступления Украины в ЕС на основе прогресса её реформ, в частности в отношении семи рекомендаций, изложенных в заключении Европейской комиссии, а также постепенной интеграции Украины в политику и функционирование ЕС с особым акцентом на внутреннем рынке ЕС», — говорится в документе.

Отмечается также, что стороны планируют обеспечить «дальнейший прогресс в имплементации Украиной стандартов ЕС» на пути к её членству в объединении. Чехия и Словакия намерены «продолжать помогать Украине в её трансформационных усилиях, в частности путём обмена опытом интеграции».

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Обе европейские республики также выступили за дальнейшее усиление обороноспособности Украины «против российской агрессии».

«(Стороны. — RT) соглашаются в дальнейшем поощрять сильную международную политическую, практическую и материальную поддержку Украины, направленную на обеспечение её способности эффективно защищать свои территории на суше, на море и в воздухе», — подчёркивается в документе.

Украинские власти, в свою очередь, указали в декларации, что «высоко ценят» решительную поддержку Чехии и Словакии и ожидают начала переговоров о присоединении Украины к ЕС уже в текущем году.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе чешский лидер Петр Павел призвал страны союза начать переговоры о членстве Украины в объединении до конца года. По его словам, Прага «должна настаивать» на этом, поскольку скорейшее вступление украинской стороны отвечает интересам безопасности Чешской Республики.

На днях Италия также поддержала вступление Украины в Евросоюз «в кратчайшие сроки». Об этом заявил президент страны Серджо Маттарелла на встрече с украинской делегацией, которую возглавлял украинский премьер Денис Шмыгаль. По словам Маттареллы, Рим ценит приверженность Киева «курсу реформ, предпринятых для соблюдения параметров ЕС».

Руководство ЕС и украинские власти

AP

Впрочем, возможное членство Киева в союзе уже становилось в Европе поводом для шутки. Так, 1 апреля глава МИД Латвии поздравил украинскую сторону с вхождением в состав Европейского союза. На своей странице в Twitter он сначала отметил, что ЕС принимает Киев «в европейскую семью», назвав это «исторически важным событием», но после крайне негативной реакции украинских пользователей извинился за розыгрыш и удалил пост.

«Сокращённых путей нет»

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал начать переговоры о вступлении его страны в ЕС уже в текущем году.

Однако в марте министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о присоединении Украины к Евросоюзу сейчас не стоит на повестке дня, а также напомнила, что членство в объединении зависит от процесса проведения реформ.

В том же месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами объявил, что Будапешт не будет поддерживать вступление украинской республики в ЕС до тех пор, пока киевские власти не «восстановят права венгерского национального сообщества». По его словам, в настоящее время на Будапешт оказывается колоссальное давление, чтобы он отказался бороться за права закарпатских венгров, однако, уверен Сийярто, его страна продолжит защищать это национальное меньшинство.

Позднее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, оценивая перспективы включения Украины в ЕС, признал, что речь идёт не о месяцах, а о годах.

«Эстонии понадобилось около семи с лишним лет для вступления в ЕС после того, как мы получили статус кандидата. Я думаю, что огромные усилия, которые прикладывают украинцы, могли бы сократить это время. Но, конечно, речь идёт не о месяцах, а о годах», — заявил Рейнсалу в интервью изданию «РБК-Украина».

Впрочем, по мнению эстонского министра, переговоры о вступлении украинской стороны в Евросоюз не следует связывать «с текущими действиями на поле боя». Он считает, что решение должно быть больше политическим.

«У некоторых стран Европы есть скрытая или открытая нерешительность в этом смысле. И речь даже не конкретно об Украине, а о расширении ЕС как таковом… Надо говорить откровенно: это вопрос о политической воле, а не о какой-то технократии», — заметил Рейнсалу.

Напомним, что далеко не все страны ЕС с оптимизмом относятся к идее ускоренного включения Украины в Евросоюз. Так, помимо Венгрии, скептически на эту инициативу смотрят Португалия, Франция, Нидерланды и Хорватия.

В середине апреля и председатель Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Коопман вынужден был признать, что для Украины не существует сокращённых путей вступления в ЕС.

«Наша роль заключается в том, чтобы помочь им (Украине. — RT). Но в интересах украинского народа и в интересах всех остальных следует подчеркнуть: сокращённых путей нет… Реформы должны быть реализованы», — отметил Коопман на форуме в Торговой палате США, посвящённом партнёрству с Киевом.

Как он подчеркнул, то, насколько быстро начнутся официальные переговоры в ЕС по включению Украины в союз, зависит от выполнения Киевом необходимых для этого реформ в области борьбы с коррупцией и верховенства закона. По словам Коопмана, в Брюсселе хотят, чтобы в ЕС «вступила успешная страна».

«Сугубо политический подтекст»

По мнению экспертов, на фоне неоднородности мнений стран Евросоюза о вступлении Украины в ЕС такие государства, как Словакия и Чехия, пытаются лоббировать эту тему «в угоду своим американским партнёрам».

«Здесь просматривается сугубо политический и идеологический подтекст, поскольку никаких выгод от вступления украинской стороны в ЕС ни одно из государств этого объединения не получит. Идея присоединения Украины к Евросоюзу, очевидно, появилась в США и сейчас активно продвигается странами, лояльными Вашингтону. Ведь если Брюссель возьмёт на себя обеспечение Украины, у Вашингтона станет одной проблемой меньше. Помимо Словакии и Чехии, явными проводниками американской политики являются также Прибалтика и Польша», — пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, страны, продвигающие оперативное вступление Украины в ЕС, проявляют «крайнюю степень недальновидности».

«С точки зрения экономического смысла это абсолютно провальная идея для Евросоюза, поскольку в объединении действует единый бюджет, который составляется на семь лет. Этот бюджет распределяется между странами, но в разных долях. Восточноевропейские государства — это основные потребители субсидий. Если Украина станет частью ЕС, объёмы субсидий для них заметно снизятся», — отметил Оленченко.

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При этом государства, которые критически относятся к возможному вступлению Киева в ЕС, осознают связанные с этим риски и очевидные издержки, уверен аналитик.

«Украина пока не продемонстрировала, что может быть успешной экономически, на её территории ведутся боевые действия, ситуация крайне нестабильная. Строить прогнозы относительно её экономики в таких условиях просто смешно. Страны, выступающие против ускоренного присоединения Украины к союзу, отдают себе отчёт в том, что она станет бременем для Брюсселя. Европейцам придётся работать больше, чтобы содержать киевский режим», — говорит Оленченко.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак указал, что многие европейские страны не готовы спонсировать Киев.

«В самом ЕС наблюдаются серьёзные экономические трудности. После того как ЕС начал вливать в Украину деньги и массово поставлять ей оружие, там уже не стало того уровня жизни и социальных гарантий. Стоимость коммунальных услуг зашкаливает, а доходы упали», — констатировал эксперт в разговоре с RT.

Вместе с тем, по мнению Дудчака, у украинцев сейчас есть более насущные проблемы, чем возможное вступление страны в Евросоюз.

«Но Зеленский и его окружение будируют этот вопрос, чтобы хоть чем-то успокоить граждан, чтобы была хоть призрачная и недостижимая, но всё-таки цель. Если киевские власти уберут идеи евроинтеграции, то у них ничего больше не останется, чем можно было бы мотивировать украинцев», — пояснил аналитик.

Владимир Оленченко, со своей стороны, сомневается, что даже поддержка Словакии и Чехии как-то приблизит членство Украины в ЕС.

«Если у Брюсселя остался ещё хоть какой-то здравый смысл, то он не пойдёт на такой шаг. Тем более подобные вопросы в Евросоюзе сейчас решаются единогласно. Даже если одна страна будет против, то вступление не состоится», — заключил эксперт.