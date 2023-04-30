«Сугубо политический подтекст»: Чехия и Словакия заявили о готовности поддерживать вступление Украины в ЕС

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Ирина Таран, Елизавета Комарова
Прага и Братислава готовы продолжать поддержку «динамичного процесса вступления» Украины в ЕС. Об этом говорится в трёхсторонней декларации государств. Чехия и Словакия также выступили за дальнейшее укрепление обороноспособности киевского режима. Украинские власти, в свою очередь, указали, что ожидают начала переговоров о присоединении страны к ЕС уже в текущем году. Впрочем, по мнению аналитиков, единогласия по этому вопросу в Европе не наблюдается. При этом в Киеве тему евроинтеграции активно используют во внутриполитических целях, отмечают эксперты.
«Сугубо политический подтекст»: Чехия и Словакия заявили о готовности поддерживать вступление Украины в ЕС
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Чехия и Словакия выразили готовность продолжать поддерживать «динамичный процесс» присоединения Украины к ЕС. Об этом говорится в совместной декларации Киева, Праги и Братиславы, которую подписали президенты трёх стран.

«(Стороны. — RT) подтверждают, что Словацкая и Чешская республики готовы продолжать поддерживать динамичный процесс вступления Украины в ЕС на основе прогресса её реформ, в частности в отношении семи рекомендаций, изложенных в заключении Европейской комиссии, а также постепенной интеграции Украины в политику и функционирование ЕС с особым акцентом на внутреннем рынке ЕС», — говорится в документе.

Отмечается также, что стороны планируют обеспечить «дальнейший прогресс в имплементации Украиной стандартов ЕС» на пути к её членству в объединении. Чехия и Словакия намерены «продолжать помогать Украине в её трансформационных усилиях, в частности путём обмена опытом интеграции».

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Обе европейские республики также выступили за дальнейшее усиление обороноспособности Украины «против российской агрессии».

«(Стороны. — RT) соглашаются в дальнейшем поощрять сильную международную политическую, практическую и материальную поддержку Украины, направленную на обеспечение её способности эффективно защищать свои территории на суше, на море и в воздухе», — подчёркивается в документе.

Украинские власти, в свою очередь, указали в декларации, что «высоко ценят» решительную поддержку Чехии и Словакии и ожидают начала переговоров о присоединении Украины к ЕС уже в текущем году.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе чешский лидер Петр Павел призвал страны союза начать переговоры о членстве Украины в объединении до конца года. По его словам, Прага «должна настаивать» на этом, поскольку скорейшее вступление украинской стороны отвечает интересам безопасности Чешской Республики.

На днях Италия также поддержала вступление Украины в Евросоюз «в кратчайшие сроки». Об этом заявил президент страны Серджо Маттарелла на встрече с украинской делегацией, которую возглавлял украинский премьер Денис Шмыгаль. По словам Маттареллы, Рим ценит приверженность Киева «курсу реформ, предпринятых для соблюдения параметров ЕС».

  • Руководство ЕС и украинские власти
  • AP

Впрочем, возможное членство Киева в союзе уже становилось в Европе поводом для шутки. Так, 1 апреля глава МИД Латвии поздравил украинскую сторону с вхождением в состав Европейского союза. На своей странице в Twitter он сначала отметил, что ЕС принимает Киев «в европейскую семью», назвав это «исторически важным событием», но после крайне негативной реакции украинских пользователей извинился за розыгрыш и удалил пост.

«Сокращённых путей нет»

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал начать переговоры о вступлении его страны в ЕС уже в текущем году.

Однако в марте министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о присоединении Украины к Евросоюзу сейчас не стоит на повестке дня, а также напомнила, что членство в объединении зависит от процесса проведения реформ.

В том же месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами объявил, что Будапешт не будет поддерживать вступление украинской республики в ЕС до тех пор, пока киевские власти не «восстановят права венгерского национального сообщества». По его словам, в настоящее время на Будапешт оказывается колоссальное давление, чтобы он отказался бороться за права закарпатских венгров, однако, уверен Сийярто, его страна продолжит защищать это национальное меньшинство.

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Позднее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, оценивая перспективы включения Украины в ЕС, признал, что речь идёт не о месяцах, а о годах.

«Эстонии понадобилось около семи с лишним лет для вступления в ЕС после того, как мы получили статус кандидата. Я думаю, что огромные усилия, которые прикладывают украинцы, могли бы сократить это время. Но, конечно, речь идёт не о месяцах, а о годах», — заявил Рейнсалу в интервью изданию «РБК-Украина».

Впрочем, по мнению эстонского министра, переговоры о вступлении украинской стороны в Евросоюз не следует связывать «с текущими действиями на поле боя». Он считает, что решение должно быть больше политическим.

«У некоторых стран Европы есть скрытая или открытая нерешительность в этом смысле. И речь даже не конкретно об Украине, а о расширении ЕС как таковом… Надо говорить откровенно: это вопрос о политической воле, а не о какой-то технократии», — заметил Рейнсалу.

Напомним, что далеко не все страны ЕС с оптимизмом относятся к идее ускоренного включения Украины в Евросоюз. Так, помимо Венгрии, скептически на эту инициативу смотрят Португалия, Франция, Нидерланды и Хорватия.

В середине апреля и председатель Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Коопман вынужден был признать, что для Украины не существует сокращённых путей вступления в ЕС.

«Наша роль заключается в том, чтобы помочь им (Украине. — RT). Но в интересах украинского народа и в интересах всех остальных следует подчеркнуть: сокращённых путей нет… Реформы должны быть реализованы», — отметил Коопман на форуме в Торговой палате США, посвящённом партнёрству с Киевом.

Как он подчеркнул, то, насколько быстро начнутся официальные переговоры в ЕС по включению Украины в союз, зависит от выполнения Киевом необходимых для этого реформ в области борьбы с коррупцией и верховенства закона. По словам Коопмана, в Брюсселе хотят, чтобы в ЕС «вступила успешная страна».

«Сугубо политический подтекст»

По мнению экспертов, на фоне неоднородности мнений стран Евросоюза о вступлении Украины в ЕС такие государства, как Словакия и Чехия, пытаются лоббировать эту тему «в угоду своим американским партнёрам».

«Здесь просматривается сугубо политический и идеологический подтекст, поскольку никаких выгод от вступления украинской стороны в ЕС ни одно из государств этого объединения не получит. Идея присоединения Украины к Евросоюзу, очевидно, появилась в США и сейчас активно продвигается странами, лояльными Вашингтону. Ведь если Брюссель возьмёт на себя обеспечение Украины, у Вашингтона станет одной проблемой меньше. Помимо Словакии и Чехии, явными проводниками американской политики являются также Прибалтика и Польша», — пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, страны, продвигающие оперативное вступление Украины в ЕС, проявляют «крайнюю степень недальновидности».

«С точки зрения экономического смысла это абсолютно провальная идея для Евросоюза, поскольку в объединении действует единый бюджет, который составляется на семь лет. Этот бюджет распределяется между странами, но в разных долях. Восточноевропейские государства — это основные потребители субсидий. Если Украина станет частью ЕС, объёмы субсидий для них заметно снизятся», — отметил Оленченко.

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При этом государства, которые критически относятся к возможному вступлению Киева в ЕС, осознают связанные с этим риски и очевидные издержки, уверен аналитик.

«Украина пока не продемонстрировала, что может быть успешной экономически, на её территории ведутся боевые действия, ситуация крайне нестабильная. Строить прогнозы относительно её экономики в таких условиях просто смешно. Страны, выступающие против ускоренного присоединения Украины к союзу, отдают себе отчёт в том, что она станет бременем для Брюсселя. Европейцам придётся работать больше, чтобы содержать киевский режим», — говорит Оленченко.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак указал, что многие европейские страны не готовы спонсировать Киев.

«В самом ЕС наблюдаются серьёзные экономические трудности. После того как ЕС начал вливать в Украину деньги и массово поставлять ей оружие, там уже не стало того уровня жизни и социальных гарантий. Стоимость коммунальных услуг зашкаливает, а доходы упали», — констатировал эксперт в разговоре с RT.

Вместе с тем, по мнению Дудчака, у украинцев сейчас есть более насущные проблемы, чем возможное вступление страны в Евросоюз.

«Но Зеленский и его окружение будируют этот вопрос, чтобы хоть чем-то успокоить граждан, чтобы была хоть призрачная и недостижимая, но всё-таки цель. Если киевские власти уберут идеи евроинтеграции, то у них ничего больше не останется, чем можно было бы мотивировать украинцев», — пояснил аналитик.

Владимир Оленченко, со своей стороны, сомневается, что даже поддержка Словакии и Чехии как-то приблизит членство Украины в ЕС.

«Если у Брюсселя остался ещё хоть какой-то здравый смысл, то он не пойдёт на такой шаг. Тем более подобные вопросы в Евросоюзе сейчас решаются единогласно. Даже если одна страна будет против, то вступление не состоится», — заключил эксперт.

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