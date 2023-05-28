Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что западные государства не прекращали покупать российский газ и нефть, но теперь пользуются обходными путями.

Таким образом, как пишет ТАСС, он прокомментировал просьбу журналиста Павла Зарубина, правильно ли он понимает, что западные страны продолжают покупать российский газ и нефть, но обходными путями.

«Правильно», — сказал Шульгинов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

В начале марта газета Myśl Polska сообщила, что западным странам не удалось разрушить экономику России, несмотря на введённые против неё санкции.

20 марта сообщалось, что страны G7 ускорят поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей.