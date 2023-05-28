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Глава Минэнерго: страны Запада продолжают покупать газ и нефть России, но обходными путями

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Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что западные государства не прекращали покупать российский газ и нефть, но теперь пользуются обходными путями.
Глава Минэнерго: страны Запада продолжают покупать газ и нефть России, но обходными путями
  • РИА Новости

Таким образом, как пишет ТАСС, он прокомментировал просьбу журналиста Павла Зарубина, правильно ли он понимает, что западные страны продолжают покупать российский газ и нефть, но обходными путями.

«Правильно», — сказал Шульгинов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

В начале марта газета Myśl Polska сообщила, что западным странам не удалось разрушить экономику России, несмотря на введённые против неё санкции.

20 марта сообщалось, что страны G7 ускорят поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей.

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