Лидеры G7 заявили о намерении ускорить отказ от зависимости от российских энергоносителей
- AP
Об этом говорится в итоговом заявлении G7 по итогам саммита.
«Необходимо ускорить поэтапный отказ от нашей зависимости от российских энергоносителей, включая энергосбережение и сокращение потребностей в газе», — приводит текст заявления РИА Новости.
Лидеры G7 заявили о необходимости устранить влияние ситуации на Украине на «поставки энергии, цены на газ и инфляцию».
Ранее главы министерств финансов Японии и США Сюнъити Судзуки и Джанет Йеллен на полях встречи стран G7 в Ниигате обсудили макроэкономику и санкции против России.
Министр энергетики России Николай Шульгинов отмечал, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.