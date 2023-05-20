Лидеры G7 заявили о намерении ускорить отказ от зависимости от российских энергоносителей

Страны G7 ускорят поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей.

Об этом говорится в итоговом заявлении G7 по итогам саммита.

«Необходимо ускорить поэтапный отказ от нашей зависимости от российских энергоносителей, включая энергосбережение и сокращение потребностей в газе», — приводит текст заявления РИА Новости.

Лидеры G7 заявили о необходимости устранить влияние ситуации на Украине на «поставки энергии, цены на газ и инфляцию».

Ранее главы министерств финансов Японии и США Сюнъити Судзуки и Джанет Йеллен на полях встречи стран G7 в Ниигате обсудили макроэкономику и санкции против России.

Министр энергетики России Николай Шульгинов отмечал, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.