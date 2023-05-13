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Главы минфинов Японии и США обсудили антироссийские санкции

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Главы министерств финансов Японии и США Сюнъити Судзуки и Джанет Йеллен на полях встречи стран G7 в Ниигате обсудили макроэкономику и санкции против России.
Главы минфинов Японии и США обсудили антироссийские санкции
  • AP
  • © Issei Kato

«Я хотел бы обсудить проблемы макроэкономики, санкций против России, устойчивости цепочек поставок», — цитирует Судзуки ТАСС.

Йеллен, в свою очередь, отметила важность обсуждения проблем в макроэкономике.

Ранее американский президент Джо Байден высказал мнение, что возможное объявление дефолта в США, если конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, станет причиной экономических проблем во всём мире.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что ситуация с госдолгом США находится в подвешенном и неопределённом состоянии.

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