Минэнерго: Россия полностью перенаправила выпавшие из-за эмбарго объёмы экспорта нефти

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Об этом он сообщил на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Ведётся плотная работа по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Уже сегодня можно констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объём экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки нефти из страны в Индию в прошлом году выросли в 22 раза.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами и регионами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.