Путин: России удалось компенсировать закрытие западных рынков для неё

Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания РСПП.

«Нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстрорастущих регионов мира», — отметил он.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами и регионами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.