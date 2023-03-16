Путин: России удалось компенсировать закрытие западных рынков для неё
- РИА Новости
Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания РСПП.
«Нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстрорастущих регионов мира», — отметил он.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами и регионами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.