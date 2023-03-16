«Эти проблемы не нами создавались»: Путин — о санкционной войне против России и вызовах мировой экономики

Владимир Путин принимает участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Центральными темами съезда в этом году стали импортозамещение и развитие отечественной промышленности в условиях санкционных ограничений, технологический суверенитет страны и меры государственной поддержки бизнеса. RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания РСПП.