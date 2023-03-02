Myśl Polska: западным странам не удалось разрушить экономику России
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Автор статьи напомнил, что на долю России в мировой торговле нефтью приходится 11%, природным газом и пшеницей — 17%.
Что касается российской доли в торговле калийными удобрениями, то она составляет 20%, добавил обозреватель.
«И этот экспорт не рухнул благодаря умелой финансовой политике России», — говорится в материале.
Кроме того, отметил обозреватель, устоять российской экономике в условиях санкций помогла грамотная работа Центробанка.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.