Западным странам не удалось разрушить экономику России, несмотря на введённые против неё санкции. Об этом пишет газета Myśl Polska.

Автор статьи напомнил, что на долю России в мировой торговле нефтью приходится 11%, природным газом и пшеницей — 17%.

Что касается российской доли в торговле калийными удобрениями, то она составляет 20%, добавил обозреватель.

«И этот экспорт не рухнул благодаря умелой финансовой политике России», — говорится в материале.

Кроме того, отметил обозреватель, устоять российской экономике в условиях санкций помогла грамотная работа Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.