Узнать больше

Myśl Polska: западным странам не удалось разрушить экономику России

Короткая ссылка
Западным странам не удалось разрушить экономику России, несмотря на введённые против неё санкции. Об этом пишет газета Myśl Polska.
Myśl Polska: западным странам не удалось разрушить экономику России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Автор статьи напомнил, что на долю России в мировой торговле нефтью приходится 11%, природным газом и пшеницей — 17%.

Что касается российской доли в торговле калийными удобрениями, то она составляет 20%, добавил обозреватель.

«И этот экспорт не рухнул благодаря умелой финансовой политике России», — говорится в материале.

Кроме того, отметил обозреватель, устоять российской экономике в условиях санкций помогла грамотная работа Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить