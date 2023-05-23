В Грузии заявили, что не откажутся от авиарейсов с Россией, но поддержка ЕС и США нужна
«Мы заботимся в первую очередь об интересах наших сограждан», — отметил он.
При этом Талаквадзе подчеркнул, что «сейчас Грузии нужна поддержка и получение статуса кандидата в члены ЕС, который страна справедливо заслужила».
«Грузии это необходимо, чтобы наше сотрудничество и партнёрство с Западом перешло на новый уровень», — заявил он.
Ранее Соединённые Штаты предупредили власти Грузии о возможности введения санкций в связи с возобновлением прямого авиационного сообщения с Россией.