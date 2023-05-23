В Грузии заявили, что не откажутся от авиарейсов с Россией, но поддержка ЕС и США нужна

Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что Тбилиси не планирует отказываться от прямых авиарейсов с Россией, но стране нужна поддержка Евросоюза и США и получение статуса кандидата в члены ЕС.

«Мы заботимся в первую очередь об интересах наших сограждан», — отметил он.

При этом Талаквадзе подчеркнул, что «сейчас Грузии нужна поддержка и получение статуса кандидата в члены ЕС, который страна справедливо заслужила».

«Грузии это необходимо, чтобы наше сотрудничество и партнёрство с Западом перешло на новый уровень», — заявил он.

Ранее Соединённые Штаты предупредили власти Грузии о возможности введения санкций в связи с возобновлением прямого авиационного сообщения с Россией.