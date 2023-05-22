Госдеп США пригрозил Грузии санкциями из-за возобновления авиасообщения с Россией

Соединённые Штаты предупредили власти Грузии о возможности введения санкций в связи с возобновлением прямого авиационного сообщения с Россией.

«Мы были обеспокоены возобновлением прямых полётов между Россией и Грузией. Это может означать, что компании, грузинские аэропорты могут находиться под угрозой санкций», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Он добавил, что сейчас «не время наращивать взаимодействие с Россией».

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полёты в Россию с 20 мая.