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Госдеп США пригрозил Грузии санкциями из-за возобновления авиасообщения с Россией

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Соединённые Штаты предупредили власти Грузии о возможности введения санкций в связи с возобновлением прямого авиационного сообщения с Россией.
Госдеп США пригрозил Грузии санкциями из-за возобновления авиасообщения с Россией
  • © Georgian Airways

«Мы были обеспокоены возобновлением прямых полётов между Россией и Грузией. Это может означать, что компании, грузинские аэропорты могут находиться под угрозой санкций», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Он добавил, что сейчас «не время наращивать взаимодействие с Россией».

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полёты в Россию с 20 мая.

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